Продовження оборонної співпраці та підготовка нового пакета допомоги: Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном.

Глава Української держави привітав Еммануеля Макрона з призначенням нового Прем’єр-міністра Мішеля Барньє і подякував за незмінність підтримки України з боку Франції.

Президент Французької Республіки висловив співчуття українському народові у звʼязку з російськими ударами по Львову, Полтаві та інших містах і громадах.

Напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці та підготовку нового пакета допомоги від Франції.

Володимир Зеленський передав основні потреби України, зокрема в засобах ППО, РЕБ, бронетехніці та артилерії. Глава Української держави наголосив на необхідності отримати від країн-партнерів дозвіл і засоби для ударів по місцях базування носіїв КАБів.

Лідери домовилися сприяти співпраці між українськими та французькими компаніями щодо спільного виробництва озброєнь.

Президенти також узгодили наступні контакти, зокрема щодо реалізації двосторонньої безпекової угоди й механізму Ukraine Security Compact, який об’єднує всі країни, що підписали угоди у сфері безпеки з нашою державою.