Продовження підтримки та наближення достойного миру: Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччини

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, яка вже вдев’яте відвідує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.

«Дякуємо за надзвичайну підтримку та увагу з вашого боку до України та нашого народу. Вдячні Німеччині, вашому уряду та всьому німецькому народові за значну допомогу», – сказав Глава держави.

Президент відзначив, що Німеччина є лідером в Європі за обсягом наданої Україні допомоги. Загальна сума підтримки становить уже понад 43 млрд євро, 15 млрд з них були спрямовані на військові потреби. ФРН зробила значний внесок у зміцнення української протиповітряної оборони: це шість систем IRIS-T, три системи Patriot, а також зенітні установки Gepard.

Глава держави подякував Бундестагу за схвалення рішення надати Україні додаткові 3 млрд євро та відзначив те, що Анналена Бербок була одним із його ініціаторів. Таким чином загальна підтримка з боку Німеччини цьогоріч становитиме 7 млрд євро.

Сторони також обговорили результати зустрічі лідерів щодо підтримки України в Парижі та напрацювання форматів гарантій безпеки.

Україна також розраховує на підтримку з боку Німеччини на шляху до членства в ЄС, зокрема щодо якнайшвидшого відкриття першого переговорного кластера.

Анналена Бербок зазначила, що Німеччина продовжуватиме підтримку України, яка сьогодні захищає мир і безпеку всієї Європи.

«Ми залишатимемося з Україною стільки, скільки необхідно. Німецький уряд надалі підтримуватиме досягнення справедливого миру та вашого членства в ЄС», – сказала міністерка.