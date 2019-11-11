Проект концепції перехідного правосуддя найближчим часом буде представлений громадськості – перший заступник постійного представника Президента України в АР Крим

Невдовзі буде презентований проект концепції національної моделі перехідного правосуддя як «дорожньої карти» подолання наслідків конфлікту та збройної агресії, повідомила перший заступник постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим Дар'я Свиридова.

Під час брифінгу в Офісі Президента вона зазначила, що серед стратегічних завдань Представництва Президента України в АР Крим – розробка концепції національної моделі перехідного правосуддя як шляху подолання наслідків збройного конфлікту та переходу до миру.

За її словами, ці завдання Представництво виконує, зокрема, в рамках Комісії з питань правової реформи, що була створена при Президентові. Два представники Представництва є членами групи з реінтеграції тимчасово окупованих територій при цій Комісії.

«Сьогодні ми вже маємо напрацьовану концепцію – національну модель перехідного правосуддя, яка розроблена спільно з великою кількістю експертів, із залученням правозахисних та громадських організацій, які безпосередньо були ініціаторами такої роботи вже декілька років тому спільно з Офісом уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а також іншими органами влади. Сьогодні така «дорожня карта», фактично драфт такої «дорожньої карти» вже розроблений, опрацьовується нами в рамках Комісії й найближчим часом буде презентований громадськості та експертній спільноті», – повідомила Дар'я Свиридова.