Програма діяльності уряду потребує доопрацювання з урахуванням пандемії коронавірусу – Президент

Програма діяльності Кабінету Міністрів потребує доопрацювання, оскільки вона була розроблена ще до пандемії коронавірусу та не враховує запровадження обмежувальних заходів і втрат економіки, зазначив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ у межах робочої поїздки до Хмельницької області.

«Програма уряду була розроблена, але ніхто не очікував коронавірусу. Тому він (Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. – Ред.) звернувся до людей і сказав: у нас коронавірус, карантинні заходи, і програма уряду повинна була змінитися через COVID-19. Треба її оновити», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що Прем’єр-міністр сам попросив Верховну Раду відправити програму діяльності уряду на доопрацювання.