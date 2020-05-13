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Програма діяльності уряду потребує доопрацювання з урахуванням пандемії коронавірусу – Президент

4 червня 2020 року - 12:13

Програма діяльності уряду потребує доопрацювання з урахуванням пандемії коронавірусу – Президент

Програма діяльності Кабінету Міністрів потребує доопрацювання, оскільки вона була розроблена ще до пандемії коронавірусу та не враховує запровадження обмежувальних заходів і втрат економіки, зазначив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ у межах робочої поїздки до Хмельницької області.

«Програма уряду була розроблена, але ніхто не очікував коронавірусу. Тому він (Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. – Ред.) звернувся до людей і сказав: у нас коронавірус, карантинні заходи, і програма уряду повинна була змінитися через COVID-19. Треба її оновити», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що Прем’єр-міністр сам попросив Верховну Раду відправити програму діяльності уряду на доопрацювання.

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Робоча поїздка Президента України до Хмельницької області

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