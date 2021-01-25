Програма Президента «Велике будівництво» цьогоріч розширюється «Великою реставрацією», залізничними перевезеннями та напрямком житлового забезпечення – Кирило Тимошенко

Програма Президента України «Велике будівництво» цьогоріч розшириться та опікуватиметься розробкою доступних умов для купівлі українцями житла. Нова державна політика у сфері житлового забезпечення реалізовуватиметься через компанію «Укрфінжитло». Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у своїй колонці для сайту Obozrevatel.

Він зазначив, що в центрі «Великого будівництва» стоїть забезпечення комфорту громадянина як під час мандрівок країною, так і в умовах проживання.

«Отож у 2021 році програма «Велике будівництво» розширюється на кілька важливих напрямків. Доступне іпотечне кредитування та фінансовий лізинг. Головне завдання – забезпечити українцям доступні умови для купівлі власного помешкання», – повідомив Кирило Тимошенко.

За його словами, інструмент фінансового лізингу передбачатиме нульовий перший внесок та ставку 5% річних строком на 20 років. Цією програмою зможуть скористатися передусім медики, військові, педагоги, поліцейські, соціально незахищені верстви населення, а також внутрішньо переміщені особи.

Крім того, в межах програми «Велике будівництво» продовжиться розбудова мережі регіональних авіахабів. За кілька років у невеликих українських містах має додатково з'явитися 16 аеропортів. Також передбачено створення державного авіаперевізника, парк літаків якого буде сформований на умовах лізингу.

«Ми ставимо перед собою конкретну мету – до 2025 року ринок внутрішніх авіаперевезень має зрости до 4 мільйонів пасажирів на рік і до 5 тисяч тонн вантажів на рік. Перельоти в межах країни повинні стати доступними для українців, а дорога від дому до аеропорту – займати мінімум часу. Крім того, українці мають отримати можливість літати з невеликих регіональних аеропортів за кордон», – пояснив заступник керівника Офісу Президента України.

У пріоритеті цьогоріч також розвиток мережі приміських експресів та швидкісних потягів між найбільшими містами, що дасть змогу буквально «зшити» країну.

«Йдеться про комфортабельні електрички, на яких жителі передмість могли б доїхати вранці на роботу у велике місто, а ввечері спокійно повернутися додому. І при цьому можна було б розвантажити від автомобілів міські транспортні мережі», – зауважив він.

Щодо швидкісних потягів, то, за словами Кирила Тимошенка, передбачається збільшення кількості напрямків «Інтерсіті» та скорочення часу перебування в дорозі максимум до трьох-чотирьох години від Києва до інших міст.

Продовжиться оновлення дорожньої інфраструктури: планується побудувати 6,5 тис. км доріг та 245 мостів. Пришвидшиться реалізація державного інвестиційного проекту «Мале Карпатське коло», який з’єднає комфортними автошляхами Львівську, Івано-Франківську та Закарпатську області.

«Очікуємо, що за два-три роки проект буде втілений», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави.

Розбудова соціальної інфраструктури в межах «Великого будівництва» у 2021 році включає 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 приймальних відділень.

Також цього року стартує масштабна програма «Велика реставрація», у межах якої планується до 2024 року реставрувати 150 історичних та культурних об’єктів по всій Україні.

«Попереду нові виклики і ще цікавіші завдання. «Велике будівництво» 2021 року точно візьме нові висоти в буквальному сенсі цього слова», – резюмував Кирило Тимошенко.