Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2020 року - 22:48

Переглянути всі відео
ностанні новини

Ніколи не здаватися – Президент дав пораду вінницькій молоді

29 вересня 2020 року - 18:28

Програма великої реставрації передбачатиме відновлення 100 об’єктів, які можуть стати для України туристичними «магнітами» – Президент

29 вересня 2020 року - 17:33

Володимир Зеленський: Уряд має допомогти в отриманні компенсацій сім’ям загиблих у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом

29 вересня 2020 року - 16:55

Глава держави оглянув об’єкти «Великого будівництва» на Вінниччині

29 вересня 2020 року - 16:53

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Вінницької області
Робоча поїздка Президента України до Вінницької області

29 вересня 2020 року - 16:06

Перейти до всіх галерей

Програма великої реставрації передбачатиме відновлення 100 об’єктів, які можуть стати для України туристичними «магнітами» – Президент

29 вересня 2020 року - 17:33

Програма великої реставрації передбачатиме відновлення 100 об’єктів, які можуть стати для України туристичними «магнітами» – Президент

В Україні у наступному році поряд з «Великим будівництвом» буде запущена масштабна програма великої реставрації, яка передбачатиме відновлення 100 об’єктів культури та туризму. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ на Вінниччині.

«Це дуже важливі об’єкти. Вони вже не інфраструктурні – вони перш за все історичні. І вони як туристичні «магніти» можуть приваблювати як українських туристів, так і іноземних», – сказав Глава держави.

Тому, за його словами, ця програма вже передбачена в проекті державного бюджету на наступний рік. 

«У нас буде амбітний список зі 100 об’єктів по всій країні. Їх, до речі, набагато більше. Але мені здається, що це правильний, гарний початок», – наголосив він.

Володимир Зеленський зазначив, що до переліку об’єктів, які будуть реставрувати наступного року, варто включити, зокрема, палац Потоцьких, що в Тульчині на Вінниччині.

Крім того, наступного року продовжиться реалізація національної програми «Велике будівництво».

«До будь-якого палацу треба доїхати, тому будуються дороги», – підсумував Глава держави.

ф

Робоча поїздка Президента України до Вінницької області

29 вересня 2020 року - 16:06
Версія для друку