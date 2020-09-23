Програма великої реставрації передбачатиме відновлення 100 об’єктів, які можуть стати для України туристичними «магнітами» – Президент

В Україні у наступному році поряд з «Великим будівництвом» буде запущена масштабна програма великої реставрації, яка передбачатиме відновлення 100 об’єктів культури та туризму. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ на Вінниччині.

«Це дуже важливі об’єкти. Вони вже не інфраструктурні – вони перш за все історичні. І вони як туристичні «магніти» можуть приваблювати як українських туристів, так і іноземних», – сказав Глава держави.

Тому, за його словами, ця програма вже передбачена в проекті державного бюджету на наступний рік.

«У нас буде амбітний список зі 100 об’єктів по всій країні. Їх, до речі, набагато більше. Але мені здається, що це правильний, гарний початок», – наголосив він.

Володимир Зеленський зазначив, що до переліку об’єктів, які будуть реставрувати наступного року, варто включити, зокрема, палац Потоцьких, що в Тульчині на Вінниччині.

Крім того, наступного року продовжиться реалізація національної програми «Велике будівництво».

«До будь-якого палацу треба доїхати, тому будуються дороги», – підсумував Глава держави.