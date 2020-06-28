Прорив у Мінському процесі: в ТКГ дійшли згоди щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня

Сьогодні, 22 липня 2020 року, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції.

Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню.

Прорив у роботі ТКГ в цьому напрямку є результатом ефективної роботи української делегації за підтримки наших міжнародних партнерів у Берліні й Парижі, а також роботи політичних радників і глав МЗС країн – учасниць Нормандського формату.

Сьогодні на засіданні ТКГ сторони за посередництва ОБСЄ домовилися про застосування заходів з посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу.

Відповідні заходи погоджені на ТКГ Україною та Росією й підтримані ОБСЄ.

Режим дотримання повного та всеосяжного припинення вогню у разі, якщо він буде дотриманий іншою стороною, є базовою передумовою реалізації Мінських домовленостей і відкриває шлях до виконання інших положень цих домовленостей.

Україна вкотре підтвердила повну готовність до дотримання досягнутих на грудневому саміті в Парижі домовленостей на рівні лідерів країн – учасниць Нормандського формату та прихильність до виконання Мінських угод.

СММ ОБСЄ сприятиме та підтримуватиме виконання цих заходів.

У межах політичної групи було наголошено, що повне та всеосяжне припинення вогню є базовою передумовою для політичного врегулювання. Адже вибори на тимчасово окупованих територіях України можливі виключно за таких умов:

⁃ після всеосяжної деескалації;

⁃ після виведення іноземних військових підрозділів і техніки, роззброєння незаконних збройних формувань;

⁃ відновлення контролю з боку уряду України над українсько-російським кордоном;

⁃ вибори мають відбуватися виключно згідно із законодавством України;

⁃ вибори мають відбуватися з дотриманням Копенгагенських стандартів ОБСЄ.

У межах гуманітарної групи українська сторона, як і було домовлено, передала списки осіб на взаємне звільнення та очікує на те саме від іншої сторони.