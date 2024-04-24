Прошу поширювати у ваших країнах правду про війну та допомагати посилювати нашу ППО – виступ Президента на зустрічі з іноземними та українськими послами

Добрий день, шановні присутні, шановні пані та панове, шановні представники держав-партнерів та наші дипломати – представники України!

Сьогодні радий бачити всіх вас і бачити саме в такому складі, у єдності – у готовності до співпраці заради справедливого миру й повернення справжнього спокою міжнародним відносинам. Єдність зараз – найголовніший актив світу. Бо лише єдність усіх, хто дійсно не погоджується з війною, здатна зупинити війну.

Усі ви знаєте, що ресурси Росії, які можуть бути спрямовані на продовження й розширення агресії і терору, – причому не лише проти України, – доволі значні. Протистояти цьому наодинці вкрай складно. І теж вкрай складно наодинці примусити Росію до миру. Україна має найбільший у світі досвід перемов один-на-один із Росією заради миру. Від 2014 року, коли почалася російська агресія, відбулися сотні раундів переговорів у різних форматах, і цей процес завжди призводив до обману з боку РФ – свідками цього були, зокрема, й поважні міжнародні посередники.

Зараз по суті не залишилося міжнародних норм, які б Росія не порушила. Статут ООН, основні конвенції та безліч двосторонніх договорів з Україною та іншими державами відкинуті божевіллям, яке царює в Кремлі. Утім, мир все одно повинен настати – і повинен бути, що важливо, справедливим, щоб не відкривати дорогу іншим війнам.

Позиція України – у тому, що війна й недієвість міжнародних правил не мають стати новим «нормально» для міжнародних відносин. Суверенітет кожної держави, територіальна цілісність, усі елементи безпеки – починаючи від радіаційної та продовольчої – мають бути гарантовані. Україна запропонувала світу Формулу миру – формулу чітких кроків, які можуть повернути дієвість міжнародному праву – передусім Статуту ООН – та реально відновити безпеку для України й світу загалом. Сила Формули миру – у тому, що її пункти зрозумілі з погляду безпеки й справедливості для кожної країни на будь-якому континенті. І коли ми в єдності забезпечимо реалізацію Формули миру для України, це створить нову основу для відновлення порушеної безпеки та справедливого миру в усіх частинах світу.

Шановні пані та панове!

У червні цього року у Швейцарії відбудеться перший інавгураційний Глобальний саміт миру, і лідери ваших держав уже найближчим часом отримають запрошення на Саміт. Я дякую всім тим, хто вже допомагає готувати Саміт, усім лідерам, усім радникам лідерів та дипломатичним командам, які роблять наближення миру реальним. І ми будемо вдячними кожному з вас, хто проявить зараз максимум своєї активності для сприяння результативній участі ваших держав на рівні лідерів у Саміті.

Це дійсно важливо – і не тільки для України, щоб світова більшість була на Саміті. Що активнішим світ буде зараз у відновленні справедливого миру для України, то більш вірогідно, що інші у світі не стануть жертвами подібних агресій.

Не груба сила має визначати, як влаштований світ, а Статут ООН, і в єдності ми можемо примусити Росію визнавати міжнародне право. У червні на Саміті ми почнемо узгодження перших основ миру і запропонуємо загальне світове бачення, як мир повинен запрацювати.

Саме тому кожен важливий – кожна нація, кожен лідер. Африка має бути представлена й почута під час вирішення глобальних справ, і не лише в питаннях продовольчої безпеки. Стабільний, передбачуваний, мирний світ – це такий світ, де ніхто не має можливості розносити насильство й хаос, зокрема країнами Африки. Росія саме це і розносить – сіє дестабілізацію та біль. Саме тому ми всі однаково зацікавлені, щоб примусити Росію до миру й поваги до міжнародного права. Латинська Америка – цей регіон має брати участь у вирішенні глобальних справ. Азія. Австралія і Тихоокеанський регіон. Європа. Північна Америка.

Немає таких державних кордонів та природних бар’єрів, які б зупинили поширення радіації. Немає такого народу, який просто змирився б з полоном чи депортацією людей ворожою державою. Немає такої нації, яка погодилась би з тим, що її міста хтось перетворює на руїни. Формула миру повинна спрацювати для всіх, і я прошу всіх вас допомагати тому, щоб світ був дійсно в єдності – на Саміті у Швейцарії. У нас є точна інформація від розвідки – конкретні дані, – що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити, як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. Ми поділимося з вами, шановні партнери, на рівні дипломатів, на рівні розвідок планами Росії – конкретними планами та конкретними пунктами. І ми разом повинні цьому протидіяти – повинні працювати в єдності, заради справедливого миру. Вдячний усім, хто допомагає і допомагатиме.

І ще одне, про що зараз важливо сказати.

Усі ви, працюючи в Україні, у Києві, однаково з усіма українцями чуєте повітряну тривогу, сподіваєтесь на силу нашої ППО й бачите, як наші люди відновлюють життя після ударів… Російський терор можливий лише тому, що зброї та рішень для захисту життя в нас поки що менше, ніж у Росії здатності руйнувати. Я прошу вас поширювати у ваших країнах правду про війну – про російський терор, а також допомагати посилювати нашу ППО. Усі ви знаєте, якими ефективними є «петріоти», «айріси», «насамси», «гоуки» та інші сучасні системи захисту неба. Вони потрібні зараз тут, в Україні: у Харкові, Дніпрі, Одесі, на Донбасі та інших наших містах, які зазнають російських ударів. І кожен лідер, кожна держава, кожен посол, які допомагають нам із ППО зараз, є не лише рятівниками життя, а й тими, хто зменшує російську спокусу воювати. Що менше Кремль досягатиме терором, то більше вони будуть зацікавлені в пошуку миру. Ми маємо примусити Росію до цього всі разом.

Дякую всім вам, чиї лідери будуть у Швейцарії на Саміті миру.

Слава Україні!