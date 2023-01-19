Проти тисяч танків РФ недостатньо лише мужності й мотивації українських воїнів – потрібна відповідна кількість зброї – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголошує на важливості якнайшвидшого погодження передачі Україні сучасних танків, адже кожна хвилина затримки коштує життів українських воїнів. Про це він заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у Києві.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо готовності партнерів підтримувати Україну, Володимир Зеленський відзначив сигнал від США про формування великого пакету оборонної допомоги на суму близько 2,5 млрд дол.

«Очікуємо від усіх партнерів відповідної підтримки», – сказав він.

Президент зауважив, що має позитивні очікування від чергової зустрічі міжнародної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яка запланована на 20 січня.

«До «Рамштайну» ми готувалися потужно. Ми провели кілька десятків розмов. Є держави, яким низький уклін, тому що вони віддають усе, що в них є, заради того, щоб ми зберегли своє, зокрема наших людей», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, питання надання Україні танків досі залишається актуальним, чутливим і залежить від багатьох чинників.

«Проти тисяч танків Російської Федерації недостатньо лише мужності наших військових і мотивації українського народу. Потрібна відповідна зброя: потрібно мати або велику кількість артилерійських систем, або відповідну, адекватну кількість танків», – наголосив Президент.

Він розповів, що багато країн висловили готовність надати Україні танки, але чекають відповідних документів від держави, яка має ліцензувати постачання цієї техніки.

«Польща готова, і Фінляндія, і Португалія, і Іспанія, і ще багато країн, які готові забезпечити навіть невеликою кількістю танків, які є в них на озброєнні. І готові були зробити це раніше. Ми всі очікуємо на згоду від країни, яка видає відповідні ліцензії», – пояснив Глава держави.

Володимир Зеленський акцентував, що кожна хвилина затримки з наданням відповідного озброєння – це життя українських воїнів.

«Швидкість і час важливі. Що швидше ми зможемо деокупувати нашу територію, що швидше ми зможемо бути більш потужними, то більше громадян збереже наша країна», – сказав він.

Крім того, Президент зазначив, що Україна також розраховує на свої сили та займається відповідним виробництвом.

Глава держави також відзначив важливість Всесвітнього економічного форуму в Давосі як майданчика, на якому Україна шукає підтримки для захисту спільних європейських цінностей.

«Ми просуваємо формулу миру, про яку говорив я, говорила перша леді. Також – термінові рішення, які нам потрібні, у яких уже допомагають. Зокрема, енергетична безпека – швидкі рішення щодо децентралізації енергетики. Також дуже важливий гуманітарний аспект», – заявив Президент України.

За його словами, члени української делегації у Давосі провели низку зустрічей щодо питань цифровізації та швидкого відновлення інфраструктури після завданих Росією ракетних ударів.

«Давос, як і інші майданчики, які впливають на рішення, безумовно, пріоритетні для нашої держави саме зараз. Зараз від цих хвилин залежить результат на полі бою. І я вважаю, що ми були почуті, однак бачитимемо це з результатів – підтримки конкретними військовими пакетами для української армії», – зазначив Володимир Зеленський.