Домовленості, яких досягли лідери держав – учасниць Нормандського формату на останній зустрічі в Парижі наприкінці 2019 року, виконуються, хоч і не так швидко, як хотілося б, наголосив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю інформаційному телеканалу Euronews.

Глава держави зауважив, що вже запроваджений і дотримується режим тиші на Донбасі, також досягнуті домовленості про ділянки розведення та 20 ділянок розмінування.

«Друга зустріч у Нормандському форматі говорить про те, що у нас великий шанс закінчити війну», – заявив Володимир Зеленський.

Президент України висловив сподівання, що завершити війну вдасться вже в цьому році.

«Якщо порівнювати нашу команду й минулу – так, як я хочу, ніхто не хотів. Таких темпів і так тиснути на це питання – ніхто такого не робив, і всі це бачать. І я говорю не лише про українців – всі наші іноземні партнери це бачать. Я знаю, що швидше мене ніхто це не закінчить», – зазначив він.

Глава держави наголосив, що наразі не існує іншого реального дієвого плану з мирного врегулювання ситуації на сході України, який підтримували б усі чотири сторони Нормандського переговорного формату. Тому він хоче й далі рухатися цим шляхом до завершення війни на Донбасі.

«Якщо він (переговорний формат. – Ред.) не буде працювати, тоді вже будемо думати про інший план», – розповів Президент.

Володимир Зеленський повідомив, що має прямий діалог з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у необхідні для цього моменти. Наприклад, така розмова відбулася перед запровадженням режиму тиші. Його дотримання протягом місяця демонструє результативність цього діалогу.

«Я не боюся прямого діалогу з Президентом Російської Федерації. Я вважаю, що це правильно. Якщо є така можливість – говорити, і ці розмови просуватимуть нас вперед у питанні закінчення війни, треба робити. Не будемо говорити – не буде результату. Я вже це точно розумію. Не буде діалогу, не будемо дзвонити, коли це потрібно, – мирного результату не буде», – резюмував Глава держави.