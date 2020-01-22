Провокації на Донбасі здійснюють сили, не зацікавлені у продовженні роботи Нормандського формату – секретар РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголосив, що збройні провокації на лінії зіткнення на Донбасі здійснюють ті сили, які не зацікавлені у продовженні переговорів у Нормандському форматі.

«Не всі мають бажання і розуміння, що нам потрібен Нормандський формат для того, щоб ми припинили війну на території Донецької та Луганської областей. Я не можу сказати, що всі в цьому зацікавлені. І ті сили, які не зацікавлені, постійно роблять певні провокації, як відбулося сьогодні», – сказав Олексій Данілов під час брифінгу в Офісі Президента України за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Секретар РНБО повідомив, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН, на якому обговорюватиметься ситуація на тимчасово окупованих територіях України.

«Ми там будемо відпрацьовувати свій порядок денний», – наголосив Олексій Данілов.