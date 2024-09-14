Проєкти з відновлення та фінансова допомога: в Офісі Президента відбулася зустріч з уповноваженим Президента Франції

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч зі спеціальним уповноваженим Президента Франції з питань економічної допомоги та відновлення України П’єром Ельброном.

Ігор Жовква подякував за всебічну підтримку Франції, зокрема у сферах реалізації проєктів з відновлення, надання фінансової та гуманітарної допомоги, залучення приватних інвестицій в економіку.

Під час зустрічі також обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час саміту «Групи семи» в червні. Ідеться про надання кредиту на суму 50 млрд доларів за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Ігор Жовква наголосив: для України важливо отримати їх якомога швидше.