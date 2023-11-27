Перша леді України Олена Зеленська підбила підсумки роботи Міжвідомчої координаційної ради з упровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я у 2023 році. Останнє цьогоріч засідання МКР відбулося за участю дружини Президента та під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Серед учасників – представники центральних органів виконавчої влади, керівники ОВА, народні депутати, представники Офісу Глави держави, Координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету Міністрів та міжнародні партнери.

Олена Зеленська у виступі подякувала всім за роботу.

«Не треба пояснювати, що психічне здоров’я наших людей – це і є та сама стійкість, українська стійкість, яка, з одного боку, стала легендою, а з іншого – її саму треба весь час підтримувати. Бо на ній все тримається», – наголосила перша леді.

У межах засідання відбулася мінівиставка, де міжнародні партнери представили свої проєкти, спрямовані на психосоціальну підтримку населення в регіонах, та відповідні послуги. Кожне з 11 міністерств-учасників підбило проміжні результати у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я та презентувало свої проєкти.

«Стійка нація починається з конкретної людини. Тому завдання уряду – створити умови для її розвитку, для реалізації всіх потенційних талантів і можливостей. Заслухали інформацію міністерств і голів ОВА щодо проведеної роботи в цьому напрямі», – зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, пріоритетний проєкт Міністерства внутрішніх справ став поштовхом до масштабної трансформації служби психологічного забезпечення у відомстві. Крім того, МВС лідирує в питанні системності навчання всередині своїх структур навичок самодопомоги та первинної підтримки у кризових ситуаціях. За рік понад 230 тис. осіб отримали психологічну допомогу від працівників Національної поліції та ДСНС. Понад 3 тис. осіб було надано допомогу безпосередньо на місцях подій, надзвичайних ситуацій.

Міністерство юстиції проводить навчання фахівців центрів з надання безоплатної правової допомоги та партнерів навичок самодопомоги та первинної підтримки в кризових ситуаціях. Також створено відповідний спеціалізований онлайн-курс. Близько 1 тис. фахівців уже розпочали навчання.

У Міністерстві оборони триває реформування системи морально-психологічного забезпечення в підрозділах психологічної підтримки та військово-соціальної роботи, понад 600 військових психологів пройшли підвищення кваліфікації, половина з яких – призвані за цільовою мобілізацією.

Міністерство молоді та спорту запровадило проєкт із відновлення ментального здоровʼя засобами оздоровчої рухової активності: понад 775 тис. учасників залучено до заходів у межах «активних парків», проведено понад 43 тис. культурно-оздоровчих заходів, 12 тис. 349 особам надано послуги з психологічної підтримки, 88 тис. 530 дітей узяли участь у заняттях з психоемоційної підтримки.

У межах проєкту Міністерства культури та інформаційної політики в Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові близько 140 фахівців навчальних закладів сфери мистецької освіти пройшли тренінги з першої психологічної допомоги.

Міністерство у справах ветеранів надало 13 тис. 533 консультації за допомогою гарячої лінії кризової підтримки Українського ветеранського фонду, 59 тис. 344 послуги з психологічної допомоги надано центрами соціально-психологічної реабілітації, 7 тис. 298 звернень оброблено програмним забезпеченням MARTA.

Міністерство освіти і науки забезпечило психологічною підтримкою учасників освітнього процесу: 186 тис. 411 учителів та учнів опанували навички психологічної підтримки, фахівці психологічної служби надали 4 млн 769 тис. 969 консультацій, 50 тис. освітян узяли участь у супервізійних та інтервізійних групах із різних тем. Внесено зміни та подано пропозиції до нормативно-правових актів, розроблено матеріали науково-методичного забезпечення (24 одиниці).

Міністерство соціальної політики формує нову соціальну послугу надання психосоціальної підтримки: 24 громади вже є учасницями проєкту, заплановано залучення ще 130 громад, для 175 фахівців організовано навчання за трьома тренінговими програмами.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій створило 25 координаційних центрів обласного рівня та в місті Києві, 62 центри районного рівня, 664 центри на рівні територіальних громад. У 14 областях у складі координаційних центрів створені робочі групи з питань надання послуг у сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

Пріоритетний проєкт Міністерства охорони здоров’я забезпечив появу сервісу на первинному рівні медичної допомоги – відтепер надати підтримку з ментального здоров’я може більшість сімейних лікарів України.

Успішними кейсами впровадження сервісів із ментального здоров'я на регіональному рівні поділилися також начальники Харківської та Миколаївської обласних військових адміністрацій Олег Синєгубов і Віталій Кім. У цих областях доводиться під постійними обстрілами оперативно реагувати й шукати можливість надавати психологічну допомогу всім, хто цього потребує. Крім того, постійно актуальними для цих регіонів є евакуація людей із небезпечних територій та їх прихисток.

«Бачу успішні результати роботи в регіонах. Психологічні травми мають таку ж специфіку, що й фізичні хвороби: що раніше з ними працюєш, то більший шанс на повне зцілення. Але в тому й особливість нашої ситуації, що кожен день приносить новий виклик. Щоб встигнути, нам треба бігти вдвічі швидше», – зазначила Олена Зеленська.

Дружина Президента наголосила, що ефективним методом для визначення ментальних потреб українців є соціологічні опитування. Вона навела приклад опитування, яке відбулося на замовлення третього Саміту перших леді та джентльменів. Цей захід під патронатом Олени Зеленської провели в Києві 6 вересня 2023 року. Цьогоріч саміт повністю був присвячений ментальному здоров’ю в Україні та світі.

Спеціально для нього британська компанія Alligator Digital провела дослідження щодо ментального здоров’я та ставлення до нього в 11 країнах світу, серед яких Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Ізраїль, Німеччина, Польща, США, Туреччина, Україна, Хорватія, Японія. Було опитано 11 тис. респондентів віком 13+ (по 1 тис. у кожній країні).

«З’ясувалося, що люди в різних країнах визначають однакові загрози й приводи для тривог – від війни до фінансової неспроможності. І, думаю, багато нового дізналася не лише Україна, а й інші країни світу. Наприклад, зруйнувався популярний міф про витривалість молоді – вона дуже емоційною пригнічена. На 10% більше, ніж старше покоління! Отже, є запит на те, щоб і з нею працювати проактивно, не чекати, поки вона сама постукає у двері до психолога. Бо вона може не постукати. Ось це – самостійно звернутися до психолога – залишається глобальною проблемою для всіх вікових груп», – розповіла перша леді.

Водночас дослідження Gradus Research продемонструвало, що всього 6% людей звертається по психологічну допомогу. Основною причиною, чому не звертаються по допомогу до фахівців, 40% називають страх не отримати чи втратити роботу, а понад третина людей каже, що це вплинуло б на репутацію на роботі.

Дружина Президента наголосила, що це ще одна площина для проєктів – не лише для держави, а й для відповідальних бізнесів: допомогти людям зрозуміти, що ніхто їх не засудить, не звільнить, що дбати про ментальне здоров’я – відповідально.

Як було зазначено на засіданні МКР, у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я здійснено чотири глибинні дослідження впливу війни на стан ментального здоровʼя в країні. Ці дані стали основою загального порядку денного та містять пропозиції для всіх секторів.

Визначною подією стало створення на базі Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця окремого Навчально-наукового інституту психічного здоров’я, де готуватимуть фахівців відповідно до викликів сьогодення. Для формування спільного поля ухвалення рішень напрацьована цільова модель системи, яка стане основою закону про психічне здоров’я. Пріоритетні проєкти, що вже реалізуються в міністерствах, є органічною частиною цільової моделі.

Для успішної трансформації сфери ментального здоров’я та налагодження взаємозвʼязків між усіма учасниками вісім місяців тому був створений Координаційний центр з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України. За цей час дорадчий орган КМУ став осередком формування спільного бачення перетворень, де пілотують, збирають окремі починання та проєкти в єдину систему. Вибудовано багаторівневу систему ухвалення рішень на базі найкращого досвіду та реальних даних, що потім інтегруються в державну політику та формують нові стандарти. Цей процес об’єднує всі міністерства, обласні адміністрації, громади, міжнародних партнерів, експертне середовище, бізнеси – усіх, хто дає спільну відповідь на запит суспільства щодо створення системи надання психосоціальної підтримки.

Окремий важливий напрям у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я цього року – розбудова регіональної координації програми. Регіональні координатори є рушіями процесів на місцевому рівні та головними провідниками змін з адміністративного рівня «на землю» – до громад, конкретного надавача послуги. Проведено дослідження потреб надавачів та користувачів: зібрано та опрацьовано 114 тис. анкет по всій ккраїні. Крім того, виконано картування надавачів у всіх секторах (охоплює державні й недержавні установи). Це стартова точка для якісного вивчення сервісів, що надаються, об’єднання їх у межах єдиних маршрутів. Як виявилося, у 90 громадах країни взагалі відсутні будь-які послуги з ментального здоров’я.

«Наступний рік має бути роком максимального поширення ваших проєктів на місцях. Ці послуги мають дійти до кожного українця, хоч би як територіально віддалений він був від центрів. Найперше, де людина шукатиме допомоги, – у своїй громаді, тож маю пропозицію до шановних членів Міжвідомчої координаційної ради під час наступного засідання послухати громади про їхні кейси та імплементацію проєктів у сфері ментального здоров’я. Але для всіх вас, різних відомств, це має бути не конкурс «хто більше чи швидше». Навпаки, це мусить бути вдумлива дружня співпраця. Де всі роблять не одне й те ж, а різні речі, які доповнюють, а не дублюють. Тут так само, як і в порятунку країни: сила – в єдності», – зауважила дружина Президента.

Вона наголосила, що найкраща послуга у сфері психічного здоров’я не та, що запланована, а та, що надана й допомогла.

«Завжди запитуйте в себе, чи відповідає ваш проєкт на запит життя. Чи зручно буде ним користуватися? Що змінить він у житті людини? Не хочеться, щоб це було про процес, хочеться, щоб це було про результат», – сказала перша леді.

Вона побажала учасникам плідного й ефективного втілення їхніх проєктів із психічного здоров’я в наступному році.

Комунікаційна кампанія Всеукраїнської програми ментального здоров’я реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та доступна на сторінках програми в «Ти як?» https://howareu.com