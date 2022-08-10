Психологи зі структур МВС України почали навчання в ізраїльських фахівців з допомоги в кризових ситуаціях, організоване за сприяння першої леді

30 психологів зі структур Міністерства внутрішніх справ почали курс навчання основ самодопомоги та допомоги ближньому в кризових ситуаціях, який проводять фахівці ізраїльської організації Israel Trauma Coalition. Навчання було організовано у розвиток домовленостей першої леді України Олени Зеленської та першої леді Ізраїлю Міхаль Герцог та в межах роботи над створенням і впровадженням Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

Психологи, які проходять курс, працюють у підрозділах системи МВС України: Національній поліції, Національній гвардії, Державній службі з надзвичайних ситуацій, Державній прикордонній службі та закладах вищої освіти. У майбутньому вони масштабуватимуть здобуті знання, проводячи тренінги для широкого кола своїх колег. Фахівці представляють різні регіони України, що дасть змогу забезпечити розгалужену систему навчання. Зокрема, курс проходять 13 психологів із Києва, по чотири зі Львова та Харкова, три з Одеси, по два з Дніпра, Хмельницького та Черкас.

Олена Зеленська наголосила на важливості та актуальності такого навчання в умовах воєнного часу.

«Опанування навичок самодопомоги та допомоги людині, яка переживає сильну стресову подію, сьогодні є надважливим для всіх, хто працює на першій лінії контакту. Вивчення курсу від Israel Trauma Coalition із подальшим поширенням цих знань і практик сприятиме зміцненню психологічної стійкості працівників системи МВС, формуванню в них здатності ефективно справлятися зі стресом. І, звісно, допомагатиме їм надавати якісну допомогу людям у кризових ситуаціях. Наприклад, психологи ДСНС одними з перших прибувають на місця страшних трагедій, працюють з людьми, які щойно пережили неймовірно жахливу подію, з тими, хто втратив близьких або кого щойно витягли з-під завалів. Звісно, тут потрібні особливі навички, і досвід ізраїльських фахівців допоможе нашим психологам підвищити свою кваліфікацію в цьому напрямку», – зазначила перша леді.

Заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко наголосила, що саме Ізраїль має досвід і знання, які сьогодні потрібні нашій країні.

«Досвід ізраїльських колег нині критично необхідний Україні, адже наші люди переживають ті травматичні події, з якими Ізраїль уже навчився справлятися професійно. Відновлювати людський капітал важливо вже зараз, адже саме він стане нашим фундаментом на етапі повоєнної відбудови країни», – наголосила заступниця міністра.

Довідка. Israel Trauma Coalition розвиває діяльність у партнерстві з понад 40 ізраїльськими організаціями зі сфери психічного здоров’я, залучаючи колективні знання, досвід та експертизу. З початку широкомасштабного російського вторгнення Israel Trauma Coalition провела тренінги для близько 2500 українських фахівців, зокрема психологів, психіатрів і соціальних працівників.

Національна програма психічного здоров’я та психосоціальної підтримки – ініціатива першої леді України Олени Зеленської, яка має на меті допомогти громадянам подолати пов’язаний з війною стрес і наслідки пережитих травматичних подій, запобігти розвитку психічних розладів. Розробку та впровадження програми координує Міністерство охорони здоров’я України у тісній взаємодії з українськими та іноземними фахівцями. Ініціатива реалізується за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.