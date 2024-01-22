Пункти, які містилися у Вільнюській декларації G-7, набудуть розвитку у двосторонніх безпекових угодах – Андрій Єрмак

Угода між Україною та Великою Британією про співпрацю у сфері безпеки закладає трек для підписання подібних документів з іншими державами-союзниками. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Звичайно, ця угода поставила певний тренд, рівень, і, мені здається, це такий рівень, якого всі намагатимуться дотримуватися», – наголосив він.

Керівник Офісу Президента зазначив, що обов'язкові пункти, які мають бути у двосторонніх безпекових угодах, містяться у Вільнюській Спільній декларації країн G-7, в основу якої було покладено проєкт Київського безпекового договору (Kyiv Security Compact), розроблений міжнародною експертною групою під спільним керівництвом Андрія Єрмака та колишнього Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена.

«Ці пункти вже отримали розвиток у договорі з Великою Британією. Безумовно, для нас є абсолютно важливим, що ця угода діятиме до нашого членства в НАТО. Вона включає положення про спільне виробництво зброї, конкретику фінансової підтримки, інформаційну безпеку, санкції, співробітництво на рівні розвідок. Не лише військову підтримку. Тобто, на мою думку, всі фактичні моменти, які були у Вільнюській декларації G-7 і які наразі набули розвитку в угоді з Великою Британією, будуть використані, зокрема, і з іншими країнами», – пояснив Андрій Єрмак.

Він також повідомив, що нині Україна вже почала консультації з американською стороною щодо двосторонньої угоди у сфері безпеки.

«Америка, як і раніше, залишається головним нашим партнером, союзником. Тому я вважаю, що у договорі зі Сполученими Штатами буде ще більше (пунктів. – Ред.). Думаю, він буде ще особливішим. Ми працюємо над цим», – додав керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак також акцентував, що Україна сьогодні має повну підтримку обох партій Конгресу США, тож внутрішньополітична ситуація у Сполучених Штатах не впливає на підготовку безпекової угоди.

«Я у Вашингтоні зустрічався зі спікером Палати представників. Потім ми провели зустрічі разом із Президентом Зеленським. Повернулися з позитивними відчуттями. І не маємо враження, що підтримка Сполучених Штатів стосовно України якось змінилася», – зауважив він.

Андрій Єрмак зазначив, що, попри період президентських виборів у США, підтримка України залишається, як і раніше, на дуже високому рівні.