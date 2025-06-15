Путіну особисто мир не потрібен – він сам по собі війна, і лише реальний дефіцит грошей може переконати Росію бути безпечнішою для сусідів – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні наші рятувальники боролись із наслідками російського удару по Полтавщині, по Кременчуку. Це був комбінований удар, абсолютно підло продуманий саме проти нашої цивільної інфраструктури – енергетичної інфраструктури. Росіяни застосували в цьому ударі різні типи ракет: крилаті, балістичні, аеробалістичні. Також були й дрони – іранські дрони «шахеди», щоб ускладнити захист для нашої ППО. Значну частину ракет і дронів вдалося збити. Люди не постраждали. Але, на жаль, є ушкодження енергетичної інфраструктури. І це – російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну. Якраз після розмови Путіна з Трампом. Після того, як американці просили нас не бити по російських енергетичних об’єктах. І тоді, коли сам Путін намагається зобразити із себе посередника для Близького Сходу та намагається хоч якось допомогти своїм спільникам у Тегерані. Це все настільки цинічно… Щоночі – російські удари. Кожного дня ми втрачаємо життя наших людей всюди – на Херсонщині, Харківщині, Донеччині, Сумщині через російські обстріли, через цю війну, яка давно вже могла б закінчитись, якби світ реагував на Росію принципово й не купувався б на російські маніпуляції та брехню.

Сьогодні я провів нараду з нашими військовими, з нашими урядовцями щодо наслідків удару по енергетиці України та необхідних кроків для гарантування нашої стійкості. Визначили конкретні завдання міністру енергетики, Міністерству оборони, військовим та Службі безпеки України. Дякую й усім тим у світі, хто просуває зараз необхідні санкції проти Росії. Санкції проти російської нафти та достатній прайс-кеп на нафту. Такий прайс-кеп, щоб для російського бюджету було боляче. Без цього Путін так і надалі ігноруватиме все, що робить світ заради миру. Йому особисто мир не потрібен – він сам по собі війна, і лише реальний дефіцит грошей може переконати Росію бути безпечнішою для сусідів.

Ще кілька речей.

Міністерство закордонних справ України з’ясовує дані про наших громадян на території Ізраїлю, на території Ірану. Я чекаю на доповідь. На жаль, є загиблі серед українців в Ізраїлі – за попередніми даними, п’ять громадян України, із них троє дітей. Є й інші цивільні жертви. Мої співчуття всім рідним та близьким. Сподіваємось, що загроза минеться якнайшвидше.

І хочу відзначити наших працівників ДСНС України – саме тих, які відзначились у ліквідації наслідків російських ударів по енергетиці. ДСНС України на Полтавщині: це Денис Мандриченко, Олександр Журавель, Сергій Брославський, Андрій Буняєв, Дмитро Васенков, Руслан Онопрієнко, Вадим Бодик, Сергій Меметов, Володимир Сподарець, Олександр Гельман, Іван Перепадченко, Віталій Неборак, Роман Лістровий – дякую вам, хлопці! І також працівники ДСНС України в Черкаській області, які допомагали на Полтавщині, Олександр Бабічев та Вадим Литвин. Дякую всім, хто працює заради України, хто працює заради українців. Дякую кожному, хто захищає нашу державу!

Слава Україні!