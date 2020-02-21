Рада національної безпеки і оборони обговорила заходи з протидії поширенню коронавірусу в Україні

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому обговорили заходи з протидії поширенню коронавірусу.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, органи влади вчасно відпрацювали всі сценарії та можливі ризики, пов’язані з коронавірусом. В Україні зафіксовано три випадки захворювання на коронавірус: один – у Житомирській області, два – у Чернівцях. На жаль, мешканка Житомирської області померла внаслідок ускладнень.

Секретар РНБО повідомив, що Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про закриття впродовж 48 годин кордону України для іноземних громадян на два тижні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення про виділення 100 млн грн на першочергові закупівлі товарів, робіт і послуг, що закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом.

За його словами, вже підготовлений законопроект, покликаний врегулювати здійснення таких закупівель без застосування процедур, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», для можливості оперативного реагування на ситуацію в країні.

Учасники засідання обговорили питання забезпечення населення медичними масками.

Президент наголосив, що всі аптечні заклади мають бути забезпечені необхідною кількістю медичних масок.

«На полицях в аптеках повинні бути маски. Це найкращий меседж, це найкраща комунікація замість слів, коли на полицях є всі засоби. Хай їх купують чи не купують – але вони повинні бути», – зазначив Глава держави.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зауважив, що заклади охорони здоров’я отримають 10 мільйонів медичних масок.

Учасники засідання заслухали інформацію щодо забезпечення закладів охорони здоров’я тестами для виявлення коронавірусу. Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар повідомив, що планується закупити близько 100 тисяч швидких тестів.

«Їх використовуватимуть у закладах охорони здоров’я при запровадженні масочного режиму в закладі», – сказав Віктор Ляшко.

«Паралельно з цим ми з міністром охорони здоров’я та міністром оборони домовилися про використання пересувних лабораторій, у яких є апарати ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція. – Ред.). І в тих регіонах, де в нас буде зростати спалах або буде навантаження на лабораторію, ми будемо пересувати лабораторію, ставити там і проводити дослідження», – наголосив Віктор Ляшко.