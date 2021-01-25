Радий чути, що двері НАТО для України відчинені – Володимир Зеленський під час розмови з Єнсом Столтенбергом

Президент Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом актуальні питання реалізації євроатлантичного курсу України та можливості поглиблення практичної співпраці з Альянсом.

Глава держави відзначив важливість активізації політичного діалогу з НАТО у поточному році для подальшого розвитку відносин України з Альянсом.

Сторони позитивно оцінили співпрацю між Україною та НАТО в подоланні пандемії COVID-19. Президент подякував за рішення придбати медичне обладнання для України з цільового фонду Альянсу. Генеральний секретар НАТО позитивно відзначив внесок України, зокрема авіакомпанії «Антонов», у постачання медичної допомоги.

«Україна готова й надалі взаємодіяти з Альянсом у стратегічних авіаційних перевезеннях у межах програми НАТО SALIS (Strategic Airlift International Solution)», – зазначив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Україна продовжує євроатлантичні реформи та відповідну модернізацію сектору безпеки й оборони, а також залишається відданою посиленню верховенства права та викоріненню корупції.

Єнс Столтенберг позитивно відзначив беззаперечний прогрес у багатьох питаннях і зосередженість України на продовженні реформування оборонного сектору. Володимир Зеленський додав, що Україна налаштована на реформування антикорупційного сектору та впровадження актуальної судової реформи.

Було відзначено пріоритетність розвитку Україною у статусі партнера з розширеними можливостями нових форм співпраці з НАТО, що має прискорити процеси подальшого наближення нашої країни до Альянсу. Президент подякував Генеральному секретарю за підтримку євроатлантичних прагнень України.

«На сьогодні найбільш актуальним для України є питання перспективи отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Радий чути, що двері НАТО для України відчинені. Дякую, що ви особисто члени Альянсу підтримують нас у бажанні досягти членства у НАТО. Наша найближча мета – ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки це – насамперед зміцнення нашого оборонного сектору», – сказав Володимир Зеленський.

Єнс Столтенберг зазначив, що законопроект про реформування Служби безпеки України (проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України». – Ред.), який зараз перебуває у парламенті, допоможе пришвидшити рух до євроатлантичного шляху.

Президент наголосив на актуальності взаємодії з НАТО для підтримання безпеки в Чорному морі. Він висловився на підтримку розширення масштабів діяльності Альянсу в Чорноморському регіоні та зазначив, що Україна зацікавлена у збільшенні присутності сил країн – членів НАТО у Чорному морі.

Генеральний секретар Альянсу зауважив, що Організація докладатиме зусиль до збільшення присутності в Чорному морі, і вже почала це робити. Він наголосив на тому, що й НАТО, і країни – члени Альянсу на двосторонній основі мали б посилити свою допомогу у підготовці Збройних сил України. Єнс Столтенберг зазначив, що наполягатиме на цьому. Він також зауважив, що Альянс думатиме, як посилити підтримку військових сил України у межах нинішнього комплексного пакету допомоги. Він також подякував за участь України у місіях НАТО.

«Ми продовжуємо нашу участь у місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка». Україна готова брати участь у поточних та майбутніх операціях Альянсу», – запевнив Президент.

Володимир Зеленський запросив Єнса Столтенберга взяти участь в урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України та в саміті «Кримської платформи» у серпні цього року. Генеральний секретар НАТО повідомив, що серйозно розглядає цю можливість.