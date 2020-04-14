Радник Президента Олег Устенко запевнив бізнес, що економічна система України в період епідемії коронавірусу – під контролем

Радник Президента України з питань економіки Олег Устенко взяв участь у онлайн-зустрічі з провідними бізнесменами, що входять до СEO Club Ukraine. Під час зустрічі були порушені питання розвитку вітчизняної економіки в період карантину та глобальної економічної кризи, а також заходів щодо мінімізації її негативного впливу для України.

Радник Президента відповів на запитання українського бізнесу, поділився власними прогнозами та сценаріями розвитку економічної ситуації в країні, зазначивши, що Україна має хороше підґрунтя для швидкої стабілізації та зростання після епідемії коронавірусу.

Окремо Олег Устенко зупинився на питанні адаптації економічної стратегії України до нових умов функціонування в період пандемії СOVID-19, запевнивши бізнес-спільноту, що економічна система держави наразі перебуває під повним контролем. У межах президентської антикризової політики уряд і парламент уже ухвалили два пакети антикризових заходів і наразі в розробці третій, який включатиме заходи для захисту бізнесу від наслідків епідемії та глобальної світової кризи.

Олег Устенко наголосив на необхідності для кожного залишатися насамперед людяним під час кризи та не впадати у відчай: «Нам випало жити в такий складний час, але ми завжди маємо пам'ятати, що є хтось, кому зараз значно складніше. Якщо ви допомагали слабшим, будь ласка, продовжуйте це робити. Так, наші фінансові можливості під час кризи зменшуються. Проте важливо вийти з цієї кризи чистішими й кращими, людяними й соціально відповідальними».