Радник Президента України з питань економіки: Цьогорічна посівна пройшла у штатному режимі

Радник Президента України з питань економіки Олег Устенко провів третю робочу зустріч з представниками агропромислового комплексу щодо питань продовольчої безпеки України в умовах карантинних заходів.

У нараді також взяли участь уповноважений Президента із земельних питань Роман Лещенко, заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький, а також представники профільних асоціацій.

Олег Устенко констатував, що цьогорічна посівна, яку обговорювали на попередній зустрічі, пройшла у штатному режимі.

«На тлі надзвичайної ситуації вдалося забезпечити всіма необхідними ресурсами (пальне, добрива, техніка) українські агропідприємства у повному обсязі. Сьогодні досягнуто головної мети – закладено всі передумови для врожаю-2020», – сказав він.

Аграрії звернули увагу на те, що на тлі економічних проблем через епідемію коронавірусу загострюється питання фінансових ресурсів для фермерських господарств. Також викликає занепокоєння загибель близько 5-8% озимих посівів. Найбільші втрати, за інформацією представників АПК, – в Одеській області, де загинула майже половина загальних посівів.

На думку аграріїв, Україні варто звернутися до деяких практик стимулювання національного виробництва сільгосптехніки та мінеральних добрив.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зазначив, що наразі розробляється механізм компенсації за кредитними ставками для аграріїв.

Уповноважений Президента України з земельних питань анонсував законопроект щодо оподаткування землі.