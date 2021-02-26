Радник Президента з економічних питань: Очікуємо на транш МВФ у цьому році

Співпраця України з Міжнародним валютним фондом продовжується. Верховна Рада має ухвалити зміни до законодавства, необхідні для отримання чергового траншу. Про це заявив радник Президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі каналу «Україна 24».

«Ми очікуємо, що отримаємо в цьому році транш МВФ. У нас програма розрахована на 5 мільярдів доларів – 2,1 мільярда ми вже отримали», – зазначив він.

Олег Устенко наголосив, що вимоги програми співпраці з МВФ збігаються з програмою Президента Володимира Зеленського, на чому Глава держави неодноразово наголошував. Йдеться, зокрема, про необхідність судової реформи та забезпечення функціонування антикорупційної інфраструктури.

Так, для внесення змін в українське законодавство в частині судової системи Президент проводив багато зустрічей, спілкувався з українськими та іноземними експертами й переконував депутатів Верховної Ради.

«Програма відбувається. Як тільки будуть проголосовані у Верховній Раді відповідні законодавчі ініціативи Президента, ми можемо сказати, що з нашого боку ми виконали те, що обіцяли. Обіцяли виконати не тільки МВФ – ми не робимо це для когось, ми робимо це для українського народу», – сказав радник Глави держави.

Олег Устенко наголосив, що успішна співпраця з МВФ дасть Україні змогу робити більш вигідні запозичення на міжнародному ринку і є хорошим сигналом для іноземних інвесторів. Також він додав, що 2020-й був складним у питанні залучення інвестицій, але українська економіка може отримати близько 3 млрд доларів прямих іноземних інвестицій у поточному роцi.