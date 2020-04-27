Радник Президента з питань економіки розповів представникам швейцарського бізнесу про заходи української влади з протидії негативному впливу епідемії COVID-19

Радник Президента з питань економіки Олег Устенко взяв участь в онлайн-зустрічі представників швейцарської бізнес-спільноти в Україні, організованій Посольством Швейцарії. Це була перша така зустріч зі швейцарськими бізнесменами. У ній також взяв участь Посол Швейцарії в Україні Клод Вільд. Під час доповіді Олег Устенко дав свою оцінку новій реальності й тим викликам, які стоять перед українською економікою, зокрема у зв’язку з поширенням COVID-19. Він розповів про заходи, які здійснюють уряд і парламент України для протидії негативним впливам.

Учасники зустрічі наголосили, що фіскальна відповідальність, підтримка з боку МВФ і продовження реформ мають важливе значення для подальшого залучення інвестицій і подолання нинішньої економічної кризи.

Торік Швейцарія входила до топ-5 країн, з яких до України надійшли прямі іноземні інвестиції. Бізнесмени наголосили, що вірять у великий потенціал нашої країни. Швейцарські компанії продовжують відігравати роль у модернізації економіки України, створюючи велику кількість якісних робочих місць. Крім того, Швейцарська програма співробітництва з Україною, що її імплементує посольство, приділяє велику увагу проектам сталого економічного розвитку в усіх регіонах країни.