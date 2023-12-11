Разом ми здатні зробити так, щоб Росія не здобувала перемог, і ми зробимо – виступ Президента України на спеціальному пленарному засіданні Стортингу Норвегії

Черчилль був тут. Тож ми переможемо. Бо ворог той самий.

Для мене велика честь бути тут. Дуже дякую за вашу велику підтримку нашого народу, нашої країни, наших чоловіків і жінок, наших дітей. Вони дуже сильні, тому що в нас є такі сильні друзі. Норвегіє, дуже вам дякую!

Пане спікере, дякую за ваші добрі слова.

Пані та панове члени парламенту, пане Прем'єр-міністре, шановні журналісти, усі запрошені!

Дорогий норвезький народе!

Це честь для мене – вже вдруге звертатися до парламенту й народу Норвегії, і тепер не онлайн, а особисто. Для мене важливо подякувати вам саме особисто за всю ту надзвичайну підтримку, яку Україна отримує від Норвегії. Захист від агресії – це завжди порятунок життів, життів, які можуть бути втрачені через ворожі руйнування, жорстокість і депортацію. І ми рятуємо. Рятуємо життя. Разом із вами. Завдяки вам. І я дякую тобі, Норвегіє!

Я хочу нагадати слова, які багато хто в Норвегії добре знає і які дуже резонують із нашим відчуттям, із відчуттям того, як після 24 лютого стався зовсім не тріумф російської агресії, а тріумф єднання різних країн, різних людей заради свободи. Ось ці слова: «Звичайно, нас було небагато. Але нас було достатньо». Це точно так!

24 лютого і в перші тижні повномасштабної війни нас було зовсім небагато – лідерів і країн, які повірили, що у сутичці з Росією може вистояти свобода. У нас було менше зброї, менша армія, але достатньо хоробрості. І ми вистояли! Згодом світ зрозумів, хто ми є і хто з нами. І Норвегія не вагалась і була з нами з перших годин – ваші серця, і ваш розум, і ваша допомога. Таких тоді було справді ще небагато, але нас було достатньо, щоб змінити весь світ. Достатньо, щоб світ почав вірити в силу свободи та сподіватися на перемогу в такій жорстокій війні.

Пані та панове! Народе Норвегії!

Уперше я звертався до вас у 35-й день повномасштабної війни. Сьогодні вже 658-й день.

Колосальний шлях, але це ще не весь той шлях, який потрібно пройти, щоб захистити свободу й гарантувати безпеку нашому народу та всій Європі. Ми потребуємо уваги й підтримки світу зараз як ніколи. Чому? Зараз ми маємо ефективну зброю. Утім, не всю, яка необхідна, щоб вести цю війну на умовах свободи, а не на умовах, які нав’язує її ворог. Більшість у світі зараз розглядає російську агресію як злочин. Проте Путін знайшов собі спільників в Ірані й Північній Кореї та отримує від них зброю, якою вбиває наших людей. І постачання від диктатур для Росії, на жаль, ритмічніше, ніж постачання від багатьох демократій для України. Мільйон артилерійських снарядів для Путіна від Пхеньяна є. І я дякую всім у Європі, хто справді допомагає витримувати такий тиск і підтримує нас саме так, як потрібно – достатньо, щоб захистити свободу та світовий порядок, заснований на правилах. Зараз ми вже знаємо, як завдавати Росії болісних втрат, які з часом можуть повернути їй тверезість оцінки реальності. Втім…

Втім, 658-й день. І, на жаль, не всі можуть залишатися зосередженими на захисті свободи так довго. Вчора я був у Сполучених Штатах. Ви всі знаєте, які є проблеми з підтримкою нашого захисту тут, у Європі. Потенційна можливість того, що американське лідерство в захисті вільного світу стане слабшим чи перерветься, надихає диктаторів уже тоді, коли існує тільки потенційна можливість. Може так статися, що цей Новий рік Путін зустрічатиме в хорошому настрої. І не з провини України.

І саме тому я настільки вдячний тобі, Норвегіє. Усім нашим партнерам у регіоні.

Ви зберігаєте увагу до України так само, як і на початку війни. Ви бажаєте нам перемоги так само. Ви переживаєте за долю наших людей так само. Ви допомогли нам минулої зими, коли Росія хотіла знищити ракетними ударами нашу енергетику та змусити українців гинути від холоду. І допомагаєте нам зараз захиститись від нових ракетних атак. Ви робите це без затримок. Дякую вам!

Росії нічого не вдалося. І ми здатні зробити разом так, щоб Росія не здобувала перемог і надалі. І ми зробимо так.

Норвегія стала першою країною, що затвердила програму довготривалої підтримки для нас, для наших сімей, для України. Ваш приклад став зразком і для інших держав. Сьогодні тут, в Осло, відбувся саміт Україна плюс країни Північної Європи. Я почув, що підтримка наших партнерів у регіоні стає довготривалою. Величезний крок. Я дуже вдячний!

І йдеться не лише про те, щоб надіслати правильний сигнал Москві, що Україна не залишиться без підтримки. Це правильний сигнал усім нашим людям, нашим воїнам – кожному й кожній в Україні, хто бʼється й працює заради свободи. Це важливо для мотивації людей, і не лише в Україні. Весь світ бачить, як ми боремося, що ми можемо зробити порівняно з тим, що може зробити ворог свободи.

Я пишаюсь українськими воїнами та всім нашим народом – сміливими чоловіками й жінками, які зробили надзвичайні речі. Україна повернула вже 50% території, яка була захоплена Росією після 24 лютого. Україна виграла Чорне море, відновивши вільне мореплавство в наших водах, зокрема, завдяки вашій підтримці NASAMS, «гарпунам» та іншій підтримці. Ми боремося за те, щоб отримати вкрай необхідну протиповітряну оборону для контролю над небом і перемогти в небі так само, як ми перемогли в Чорному морі. І коли небо буде під нашим контролем, ми продовжимо відвойовувати нашу землю, окуповану територію крок за кроком. Україна захищається саме тому, чому й ви не змирились би з ворогом. Україна захищатиметься саме тому, що має право жити вільно – так само, як і всі інші нації. Україна може стояти твердо в цій боротьбі не лише тому, що такий наш характер, а й тому, що ми однаково сприймаємо свободу – як і ви, норвезький народе, як і всі, хто нам допомагає. ХХІ століття точно не має стати часом для перемог диктаторів. І не стане. Ми повинні зробити для цього достатньо!

Будь-хто, хто приїжджає у вашу країну, одразу бачить, що в Норвегії саме життя є переможцем, саме люди. Так у вас все влаштовано. З повагою до життя, з повагою до людей. Коли ви говорите слова, вони не порожні. Коли ви даєте обіцянки, ви їх виконуєте. Коли ви бачите несправедливість, ви дієте. Це принципи, які лежать в основі свободи. І якщо ви сміливі, можливо, вас небагато, але достатньо, щоб перемогти.

Дякую тобі, Норвегіє!

Слава Україні!