Реалізація проекту «Нове село» допоможе відновити українські села та життя в них – Володимир Зеленський

Для відродження українського села насамперед необхідно подбати про робочі місця та відновлення інфраструктури в сільській місцевості, і в цьому напрямку вже розпочалася робота. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у інтерв’ю українським телеканалам у межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Культура, медіа, туризм» у Києві.

«Ми зараз готуємо 1600 інфраструктурних проектів у кожне село. Програма поки що розрахована на 9-10 років. Половину, 500-600, ми зробимо за найближчі три з половиною – чотири роки», – сказав він.

Володимир Зеленський нагадав, що молодь та люди працездатного віку нині залишають села через відсутність роботи. Поступово занепадають також інші галузі життєдіяльності сільських населених пунктів, адже людям старшого та похилого віку не потрібні дошкільні та шкільні освітні заклади тощо.

Глава держави зауважив, що перший досвід з відновлення життя в селах влада отримала поблизу контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування у Щасті, Новотроїцькому, Станиці Луганській. Там було організовано роботу центрів адмінпослуг, банківських та поштових відділень, магазинів, аптек, і люди, серед іншого з сусідніх сіл, їх активно відвідують.

На прикладі цих КПВВ, як розповів Президент, можна побачити, які послуги працюють, а чого не вистачає й варто додати. Зокрема, йдеться про облаштування інформаційних центрів, де не лише надаватиметься необхідна інформація, а й проводитимуться різноманітні заходи, зон відпочинку, паркових зон та дитячих майданчиків.

Володимир Зеленський зазначив, що реалізація таких проектів може бути профінансована коштом спонсорів або за підтримки бізнесу.

За словами Президента, окремо для села також розробляються економічна програма, програма з розвитку АПК, пов’язана з малими фермерськими господарствами та їхньою підтримкою, програма розвитку тваринництва.

«Вважаю, що ми піднімемо цю реформу. Треба багато грошей, але у нас велике бажання», – наголосив Володимир Зеленський.