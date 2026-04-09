Реально це наш спільний державний успіх, що плани Росії на зиму були зірвані – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні ми з нашими громадами. Зустріч Конгресу місцевих, регіональних влад – були наші урядовці, парламентарі брали участь. Також тут, на Закарпатті, була зустріч з нашою українською угорською громадою. Важливо, що є увага й повага для всіх спільнот в Україні. Передусім я подякував кожній громаді, яка була цією зимою активною та була ефективною. Ми пройшли цю зиму завдяки всім нашим людям, які працюють на нашу державу, на свою громаду, які фахові в енергокомпаніях і в комунальних службах. Я хочу подякувати всім вам. Добре спрацював бізнес – постачання, логістика. Реально це наш спільний державний успіх, що плани Росії на зиму були зірвані. Зараз ми вже почали готуватися на наступну зиму. Треба не втрачати час. Хоч складно забезпечити всі потреби через блокування європейських коштів для України – тих коштів, які мали піти й на відновлення, і на новий захист на зиму, і на розбудову альтернативних мереж і генерації. Зараз ідемо на внутрішньому ресурсі, але ми працюємо з партнерами, щоб розблокувати цей ключовий пакет підтримки. Важливо, щоб наші громади теж були активними, говорили партнерам на своєму рівні – громадам-партнерам, – чому блокувати підтримку для нас, для України, – це суто робота на Росію.

Я відзначив сьогодні нашу угорську громаду – і за те, що допомагає захисту, і за те, що всі наші громади, і угорська зокрема, допомагають переселенцям і релокованому бізнесу. Через війну відбувається фактично перерозподіл економічної активності в країні – західні регіони нашої держави економічно зростають. Закарпаття – дуже відчутно зростає. І це не тільки про підприємства як такі, це й про громади, про соціальний простір у громадах, про відносини між нашими людьми. Важливо, щоб усюди в Україні в нас була ця підтримка – від людей для людей, – і тут це є, я хочу подякувати за це. І, звісно, хочу відзначити всіх керівників наших громад, усіх наших людей, які підтримують прифронтові громади та прикордоння з Росією. Громади йдуть зараз пліч-о-пліч, і в багатьох речах. Дякую за цю системну підтримку.

І ще одне.

Усі бачимо, як складно стабілізувати ситуацію на Близькому Сході. Так, це правда. Навколо Ірану буде ще багато політичної та дипломатичної активності. А от мілітарних дій, сподіваємося, буде менше. Це для всіх у світі має значення – через дестабілізацію ринків. Тепер нафтові ціни зменшуються, і важливо не зламати це. Світ хоче стабільності, і народи хочуть безпеки. Була доповідь секретаря РНБО – він продовжує працювати з країнами поруч з Іраном, і буде більше наших безпекових українських домовленостей: зараз уже підготовлені нові драфти угод. На понеділок я призначив нараду про другу хвилю таких наших домовленостей. Україна свій внесок у безпеку робить, і у відповідь партнери робитимуть свій внесок у посилення України. Дякую.

Слава Україні!