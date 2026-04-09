Президент поспілкувався з представниками угорської громади Закарпаття

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками угорської громади Закарпаття, зокрема з військовими.

Глава держави подякував за стійкість протягом цієї складної зими та підтримку фронту, а військовим – за всі зусилля щодо захисту України, зокрема нашого неба, критичної та цивільної інфраструктури від російських атак.

«Дякую за єдність, яка була важливою для того, щоб пройти таку важку зиму. Вона в різних регіонах нашої держави була дійсно різна, але в кожному – точно непроста», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що потрібно вже готуватися до наступної зими. Важливо, що всі регіони мають плани стійкості, і тепер потрібно це все реалізувати, щоб українці отримали максимальний захист.

Володимир Зеленський зауважив, що держава зі свого боку продовжує працювати над посиленням протиповітряної оборони та пошуком фінансування для забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Глава держави відзначив, що на Закарпаття успішно релокувалося багато підприємств і бізнесу, що важливо для збереження та створення робочих місць, підтримки економіки всієї України.

Під час зустрічі обговорювали й забезпечення потреб національних спільнот у навчанні рідною мовою, участь місцевого самоврядування в наповненні державного бюджету та створення умов для повернення додому українців, які були змушені виїхати за кордон через російську агресію.

Окрему увагу приділили перспективі використання бальнеологічних можливостей Закарпатської області для реабілітації воїнів і ветеранів.

Представники угорської громади подякували Володимиру Зеленському за постійну увагу до життя їхньої спільноти та регіону й готовність співпрацювати для розв’язання важливих питань.

Президент вручив державні нагороди захисникам України, які відзначилися в протистоянні повномасштабній російській агресії. Військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади нагороджені орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденами «За мужність» ІІІ ступеня та медалями «За військову службу Україні». Оператор БпЛА 1-го окремого центру безпілотних систем відзначений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Глава держави також вручив орден «За заслуги» ІІІ ступеня (посмертно) дружині колишнього першого заступника голови та депутата Закарпатської обласної ради Йосипа Борто, що пішов із життя в листопаді 2023 року.