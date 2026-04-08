Припинення вогню завжди додає можливостей дипломатії та повинне передувати справжньому закінченню війни – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Щойно були доповіді Служби безпеки України – генерал-майора Хмари та генерал-майора Поклада. Я вдячний за те, що наші операції завжди сильні. Я хочу також відзначити підрозділи Служби, які разом з іншими елементами Сил оборони та безпеки захищають Україну на передовій. Центр спецпризначення «А» СБУ – перший за підсумками березня по застосуванню дронів, найбільш результативно. Відзначились військові експерти СБУ також і в налаштуванні захисту для деяких наших партнерів на Близькому Сході – у рамках тих експертних місій, які були направлені Україною в регіон. Дякую вам, воїни! Наші експертні місії продовжать свою роботу в країнах Близького Сходу та Затоки. Побудувати нову систему захисту – це завдання залишається, і на основі наших довгострокових домовленостей ми будемо залучати необхідні підрозділи.

Сьогодні Сполучені Штати Америки перейшли до дипломатії в ситуації навколо Ірану, і світ це підтримує. Припинення вогню завжди додає можливостей дипломатії та повинне передувати справжньому закінченню війни. Україна з такою ж позицією завжди підходила до війни цієї – Росії проти України. Звісно, непросто це реалізувати, і зараз на Близькому Сході ще потрібні зусилля, щоб стабілізувати припинення вогню, щоб воно спрацювало. Але зрештою мета у всіх має бути одна, а саме – більше безпеки. Вже навіть оголошення про припинення вогню дозволило ринкам відреагувати позитивно – ціна нафти знизилась. Це водночас правильний сигнал щодо Росії – що окрім наших далекобійних санкцій інші інструменти також будуть працювати. Вже фактично не може бути приводів зменшувати санкційний тиск – раніше про це говорили як про начебто необхідність послабити проблеми на світовому ринку нафти. І якщо вдасться розблокувати Ормузьку протоку – а це глобальна необхідність, – російські нафтові доходи мають і надалі знижуватись. Нафта живить російську війну та робить Росію впевненою в собі. І саме через це росіяни так вкладалися в підтримку іранського режиму, намагалися затягнути ту війну. Війна нікому не потрібна. І важливо, щоб тепер не тільки країни Близького Сходу, не тільки Затока, але і Європа, і інші ключові частини світу зробили правильні висновки, саме безпекові висновки, після того, що сталося. Потрібно більше двосторонньої безпекової взаємодії між країнами – із тими, хто дійсно вміє захищати життя. Потрібно більше координації зі своїми сусідами та більше взаємодії на регіональному рівні: допомагаючи сусідам, допомагаєш собі. Треба справді рішучо захищати базові цінності нормального життя – інструменти для цього є, – і в тому числі захищати вільне мореплавство. Зараз увесь світ побачив, наскільки кожна країна залежить від того, що відбувається в одному регіоні. Вартість життя від цього залежить – усі ціни на базові енергоресурси. Не варто перевіряти, що буде, якщо якийсь інший критичний регіон втратить безпеку. Потрібно діяти і взаємодіяти, щоб безпеки додавати. Україна готова працювати з усіма партнерами й надалі, щоб безпека була, і була більшою. Ми готуємо відповідні зустрічі та домовленості у Європі. Я дякую всім, хто допомагає! Я дякую нашим воїнам і всім нашим людям, які роблять можливим захист України.

Слава Україні!