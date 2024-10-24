Реінтеграція та реабілітація дітей, що пережили депортацію та примусове переміщення: Міжнародна експертна група Bring Kids Back UA презентувала Білу книгу

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак узяв участь у презентації Білої книги «Реінтеграція дітей, які пережили депортацію та примусове переміщення: міжнародні стандарти та найкращі практики для України», яку підготувала Міжнародна експертна група Bring Kids Back UA.

«Реінтеграція та реабілітація є одними з ключових елементів для відновлення прав дитини після повернення. Біла книга Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA – це більше, ніж набір рекомендацій, адресованих органам державної влади та міжнародним партнерам. Це дороговказ для повернення дитини, яка зазнала депортації чи примусового переміщення, до нормального життя», – зазначив Андрій Єрмак.

Співголова Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA, директорка Інституту прав людини Міжнародної асоціації юристів (IBAHRI) леді Гелена Кеннеді акцентувала: «Біла книга наголошує на необхідності підтримання психічного здоров’я та психосоціальної підтримки як наріжного каменя реінтеграції. Без цілеспрямованого втручання дітям може бути важко пережити складну травму, включно з відчуттям покинутості чи розгубленості, спричиненими примусовою асиміляцією до російської культури».

«Я закликаю всіх нас – уряди, міжнародні організації, громадянське суспільство – продовжувати співпрацю, об’єднуючи наші ресурси та повертаючи цих дітей», – додала Леді Гелена Кеннеді.

Старша радниця з перехідного правосуддя Шаранжіт Пармар та старший експерт з перехідного правосуддя і урядових зв'язків Фонду «Партнерство за сильну Україну» Ентоні Тріоло представили ключові напрацювання Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA, викладені в Білій книзі. Вони також представили високорівневу стратегію комплексної реінтеграції та реабілітації дітей, розроблену на основі міжнародних стандартів і досвіду таких країн, як Руанда, Сьєрра-Леоне та Аргентина.

Серед іншого, рекомендації експертів передбачають продовження системного переходу України від інституційного догляду до сімейних форм виховання, розбудову підходів до правосуддя, дружнього до дитини, упровадження довгострокових програм реінтеграції та реабілітації дітей у громадах.

Під час презентації заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук наголосила, що в межах ініціативи Глави держави Bring Kids Back UA Україна напрацьовує інфраструктуру для повноцінної реабілітації та реінтеграції дітей.

«Аналітика та рекомендації міжнародних експертів, викладені в Білій книзі, будуть основою подальших рішень та практичних дій із всебічної реінтеграції повернених дітей, щодо яких були скоєні злочини депортації чи примусового переміщення», – сказала Ірина Верещук.

Радниця – уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук наголосила на необхідності використання етичних підходів при спілкуванні дітьми та розширення доступу до соціально-психологічних послуг не лише для дітей, які пережили травми, а й для їхніх родин.

Генеральний прокурор Андрій Костін наголосив на важливості збору доказів без повторної травми для дітей.

«Лише координація зусиль держави, громадянського суспільства та міжнародних партнерів дасть змогу побудувати комплексну систему підтримки для дітей, які пережили травму, відповідно до найкращих світових стандартів», – підсумувала радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

На презентації також були присутні члени Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA, представники країн – членів Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, народні депутати, представники українських та міжнародних правозахисних організацій.

Напрацювання Білої книги сприятимуть обговоренням учасників Міністерської конференції з питань людського виміру Формули миру, що відбудеться в Монреалі 30–31 жовтня. Конференція стане визначною подією, яка збере міністрів закордонних справ з країн – партнерів України та експертів з міжнародних і громадських організацій, щоб розробити дорожню карту для повернення українських військовополонених, незаконно затриманих цивільних осіб і депортованих дітей.

Свою першу Білу книгу «Захист дітей від примусових переміщень та депортації» Міжнародна експертна група оприлюднила в серпні 2024 року. В ній представлено всебічний аналіз примусових переміщень та депортацій дітей, наведено чіткі докази воєнних злочинів Росії та серйозних порушень міжнародного права. Біла книга підкреслює системний характер депортації, яку здійснює Росія, зокрема на прикладі примусової паспортизації, мережі державних «військово-патріотичних» та «оздоровчих таборів», які мають на меті ідеологічне перевиховання та мілітаризацію українських дітей.