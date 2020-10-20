Результати засідання ТКГ: два нових КПВВ у Золотому та Щасті вже 10 листопада, продовження режиму тиші та нові ділянки розмінування

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у форматі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації за модераторства ОБСЄ.

На початку засідання глава української делегації Леонід Кравчук запропонував протягом тижня підготувати за участі представників України, Росії та ОБСЄ план дій з метою розблокування переговорів ТКГ та подальших кроків у виконанні Мінських домовленостей.

Відповідний план дій має бути розроблений з використанням пропозицій учасників консультацій і напрацювань за результатами зустрічі радників лідерів «Нормандської четвірки», яка відбулася в Парижі у вересні цього року.

«Україна також підготує свій проект плану дій. Тож пропонуємо за тиждень достроково зібрати засідання ТКГ, щоб продемонструвати нашу готовність вирішити нагальні питання роботи», – сказав Леонід Кравчук.

Учасники консультацій у Тристоронній контактній групі домовилися про дату відкриття двох контрольних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ) – «Золоте» та «Щастя» – 10 листопада.

Перший заступник глави української делегації Олексій Резніков запевнив щодо готовності України відкрити обидва КПВВ у визначену дату. 6 листопада він відвідає ці контрольні пункти в'їзду/виїзду для завершення організаційних питань. Олексій Резніков також запросив пані Хайді Грау відвідати КПВВ спільно.

Водночас представники України проінформували, що інфраструктура обох КПВВ готова для проїзду вантажного транспорту. Також українська сторона завершує асфальтування дороги в районі КПВВ «Золоте», який за рік тричі перебував під обстрілом.

У межах робочої групи з питань безпеки спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау відзначила готовність сторін підтримувати сталий режим припинення вогню.

Вона також закликала учасників Тристоронньої контактної групи продовжити роботу з напрацювання координаційного механізму для контролю за дотриманням режиму тиші.

Члени української делегації також зазначили: те, що учасники консультацій принципово погодилися напрацювати проект плану дій, дає змогу вже сьогодні розблокувати реалізацію домовленостей з розмінування 20 нових ділянок, що надзвичайно важливо через наближення зимового періоду, а також перейти до практичних дій з розведення сил і засобів на чотирьох наступних ділянках.

Крім того, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук закликав Росію та окупаційну владу з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб, не чекаючи підготовки згаданого вище проекту плану дій.

Представники України наполягли на підтвердженні осіб зі списку на взаємне звільнення, який українська сторона передала ще в липні.

Пані Хайді Грау звернулася з проханням пришвидшити процес, адже поки тривають переговори, люди продовжують перебувати в умовах ув'язнення, що не є гуманним.