Рік досягнень і нових викликів: що вдалося зробити команді Фундації Олени Зеленської впродовж 2023-го

Перша леді України Олена Зеленська підбила підсумки року діяльності Фундації.

Протягом 2023-го Фундація об’єднала для підтримки українців партнерів зі щонайменше 25 країн світу та продовжила реалізовувати важливі проєкти у 19 регіонах України.

Загальний обсяг фінансової підтримки від міжнародних партнерів сягнув близько 500 млн грн. Але більшу частину допомоги Фундація отримувала від партнерів безпосередньо товарами: ноутбуки, планшети, генератори, системи обігріву, очищення води тощо, – все надходило на допомогу тим, хто цього потребував найбільше.

Також у 2023 році Фундація Олени Зеленської пройшла аудит міжнародної грантової платформи CAF America та отримала статус прозорої й надійної організації, із якою можуть співпрацювати донори та благодійники зі США.

Основними напрямами діяльності Фундації є гуманітарна допомога, освіта й охорона здоровʼя.

Гуманітарна допомога

Підтримка жителів деокупованої Харківщини. У 2023 році Фундація продовжила забезпечувати жителів звільнених територій, передусім деокупованих громад Харківської області, генераторами, обігрівачами та іншим. Так, 154 потужних генератори одержали лікарні, освітні заклади тощо.

Крім того, Фундація підтримала місцевих жителів і ВПО, облаштувавши 13 тимчасових прихистків побутовою технікою, меблями тощо.

Питна вода для прифронтових областей. Фундація Олени Зеленської передала 20 систем для очищення води підрозділам Національної поліції Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей, а також 30 фільтраційних систем структурам ДСНС у Донецькій та Дніпропетровській областях. Кожна така установка здатна очищувати щонайменше 1200 літрів води щодня.

Гуманітарна підтримка великих прийомних родин. За рік Фундація надала гуманітарну допомогу кожній третій великій прийомній родині в Україні: матеріали для ремонту та утеплення будинків, генератори, побутову техніку, гаджети для навчання тощо. Частина з цих родин була вимушена облаштувати життя й побут фактично з нуля на новому місці.

Сімейний відпочинок. Фундація організувала спільний відпочинок в Українських Карпатах для великих прийомних родин із прифронтових областей та сімей ВПО. Якісно відпочити змогли понад 1400 дітей зі своїми прийомними батьками.

«Адреса дитинства»

У 2023 році Фундація розпочала масштабний проєкт «Адреса дитинства» та будує нові домівки для тих великих прийомних родин, які втратили житло через війну. Нині триває спорудження перших 14 будинків у восьми областях України.

Освіта

У новому навчальному році третина школярів України продовжила навчатися виключно онлайн. Передусім ідеться про дітей у прифронтових регіонах. У 2023-му Фундація забезпечила понад 30 тис. школярів і вчителів планшетами та ноутбуками. Це діти й педагоги з Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Запорізької, Сумської, Чернігівської та інших областей.

Щоб якомога більше учнів повернулися до очного навчання, у тих регіонах де це можливо, мають бути облаштовані безбар’єрні та повністю оснащені укриття у школах і дитячих садках. Тому Фундація долучилася до облаштування перших укриттів у навчальних закладах Полтавської та Чернігівської областей.

2023 року Фундація взяла на себе нове зобов’язання – відбудувати дитячий творчо-спортивний хаб у Бородянці на Київщині. Центр дитячої творчості та спортивну школу, які були на цьому місці, на початку 2022-го зруйнували російські ракети. На перший етап будівництва Фундація вже залучила 1 млн дол. США. Триває підготовка архітектурно-проєктної документації.

Крім того, у 2023 році Фундація Олени Зеленської ініціювала проведення загальнонаціонального соціологічного дослідження «Індекс майбутнього» у співпраці з Kyiv School of Economics (KSE). Це перше комплексне дослідження добробуту дітей в Україні під час війни, яке містить і оцінку об’єктивних статистичних даних, і репрезентативне опитування дітей. Оцінюється добробут дітей за дев’ятьма напрямами: здоров’я, безпека, освіта, ментальне здоров’я, стосунки, соціальні та емоційні навички, ризикована поведінка, матеріальне забезпечення та система інституційної підтримки й виховання. Мета дослідження «Індекс майбутнього»: визначити основні проблемні сфери дитинства в Україні та допомогти державним інституціям сформувати ефективні політики.

Охорона здоровʼя

Відбудова опорної лікарні в місті Ізюмі. Фундація Олени Зеленської продовжує реалізовувати масштабний проєкт із відбудови лікарні в місті Ізюмі на Харківщині. Під час окупації її було розграбовано та частково зруйновано. Це фактично цілий медичний комплекс, який є опорним для регіону та до війни щороку обслуговував 150 тис. жителів громад.

Фундація у 2023 році спрямувала 1 млн дол. США на підготовчий етап будівництва. Початок комплексної відбудови лікарні в Ізюмі запланований на 2024 рік. Відбудова здійснюватиметься у три черги. Зокрема, перша черга передбачатиме будівництво нового хірургічно-терапевтичного корпусу площею до 10 тис. кв. м та капітальний ремонт ще декількох корпусів медичного комплексу.

Допомога центральній лікарні в місті Чугуєві. Фундація забезпечила медзаклад на Харківщині генераторною підстанцією для безперебійного електроживлення терапевтичного, гінекологічного, паліативного та операційного відділень.

Також допомогла відбудувати травматологічне відділення, придбавши нове медичне обладнання та меблі на загальну суму понад 4 млн грн.

Поповнення автопарку евакуаційних швидких. За підтримки Фундації Міністерство охорони здоров’я України вже одержало 23 евакуаційних швидких для прифронтових регіонів. Кожен автомобіль укомплектований усім необхідним для надання екстреної медичної допомоги: кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами, апаратами штучної вентиляції легень тощо.

Загалом Фундація передасть 50 таких авто для евакуації цивільних із прифронтових регіонів.

«Різдво на порозі»

Фундація Олени Зеленської напередодні Різдва привітала всі прийомні та великі прийомні родини України. 23 грудня 3100 прийомних родин, які виховують дітей, позбавлених батьківської опіки, одночасно отримали подарунки.

Здійснити проєкт допомогли українські та світові партнери. Співпраця стала можливою завдяки посольствам і почесним консулам України в Данії, Франції, Нідерландах, Австрії, Німеччині, Туреччині.

«Дякуємо всім нашим партнерам за кожен цей пункт і кожну його складову. Бо за цифрами – людські долі, які змінюються на краще з кожним донатом. Надії, які втіляться завдяки небайдужості. Ці та інші проєкти йдуть із нами і в новий рік. Щоб разом допомагати, підтримувати та відстоювати не тільки Україну, а й людяний світ, у якому хочеться жити», – підсумувала Олена Зеленська.