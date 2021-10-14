РНБО під головуванням Президента затвердила План оборони України та ухвалила рішення про застосування санкцій

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому було затверджено План оборони України та ухвалено рішення про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до низки осіб і компаній.

Зокрема, РНБО затвердила План оборони України, робота над яким тривала майже два роки. Цей документ відповідає на виклики, які постали перед Українською державою, зокрема визначає взаємодію державних органів влади у разі загострення безпекової ситуації.

«Це перший такий фундаментальний документ за роки незалежності», – сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання.

РНБО також затвердила Стратегію біобезпеки та біологічного захисту, відповідно до якої органи державної влади мають відпрацьовувати виклики в цій сфері, зокрема щодо протидії пандемії COVID-19.

Крім того, на засіданні було розглянуто та ухвалено Стратегію інформаційної безпеки України, яка, серед іншого, передбачає заходи з протидії російській пропаганді.

Рада нацбезпеки і оборони також ухвалила рішення про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до низки осіб, причетних до організації та проведення незаконного голосування на виборах до Державної думи РФ у тимчасово окупованому Криму та на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. За словами Олексія Данілова, були застосовані санкції проти 237 осіб, переважно це члени виборчих комісій, які організовували процес псевдовиборів на цих територіях.

Також на засіданні розглянуто питання про застосування санкцій щодо російської мережі дисконтних магазинів MERE, що виступає як міжнародний бренд мережі «Светофор». Вона не має права працювати на території України, адже провадить діяльність в окупованому Криму.

РНБО також підтримала санкції проти Єменської Республіки згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН.

Рада нацбезпеки і оборони заслухала інформацію правоохоронних органів щодо розслідування кримінальних проваджень за статтею 111 Кримінального кодексу України («державна зрада»). З 2014 року за цією статтею було розпочато 1600 справ, у межах яких 400 осіб було оголошено в розшук. Крім того, великій кількості осіб було висунуто звинувачення, і зараз ці справи розглядаються в судах. Це питання також залишається під контролем РНБО.

На засіданні також було заслухано голову МЗС Дмитра Кулебу та міністра юстиції Дениса Малюську щодо слухань Арбітражного трибуналу з морського права у справі України проти Російської Федерації щодо затримання українських військово-морських суден та членів їхніх екіпажів у 2018 році. Це питання залишається під контролем Володимира Зеленського, оскільки для України вкрай важливо відстоювати свої інтереси.

Наступним розглядалося питання про стан виконання рішення РНБО Міністерством захисту довкілля і природних ресурсів. Зокрема, було заслухано доповідь міністра щодо цього. На жаль, констатував секретар Ради національної безпеки і оборони, Міністерство в недостатньому обсязі виконує укази Президента, зокрема указ № 77 від лютого цього року, тому члени РНБО звернулися до очільника уряду щодо розгляду на найближчому засіданні питання роботи керівництва Міністерства.

Голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах на засіданні Ради нацбезпеки і оборони доповів щодо стану справ у надрокористуванні та додаткових заходів з посилення нагляду у цій сфері. Після того як на початку року цим питанням почала опікуватися РНБО, очікується збільшення надходжень від служби до бюджету – щонайменше 50 млрд грн за підсумками року порівняно з 28,9 млрд грн у 2020-му.

Утім, як зауважив Олексій Данілов, потребує вивчення інформація про отримання компаніями 211 дозволів і ліцензій.

«СБУ та відповідні органи на засіданні отримали доручення розібратися, як сталося, що ці компанії без відповідних нормативно-правових актів, які діяли на 2018 рік, отримали ці дозволи. Відкрито кримінальне провадження, і на наступних засіданнях буде інформування членів РНБО саме з цього питання», – сказав він.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони також розповів, що родина Злочевських відмовилася від двох ліцензій на видобуток вуглеводнів, які отримала раніше.

Також, за словами Олексія Данілова, з 1 листопада на порталі системи моніторингу Апарату РНБО «СОТА» у публічному доступі з’явиться інформація про всі 3044 ліцензії й дозволи, які на сьогодні видані в Україні.

«І всі це зможете дивитися – всі компанії, хто з ким і як афілійований, скільки вони сплачують податків і в який спосіб у них оформлені земельні ділянки та коли вони отримували дозволи й чим там займаються», – резюмував секретар Ради нацбезпеки і оборони.

Також на засіданні РНБО була заслухана інформація про стан виконання протокольного доручення щодо застосування санкцій проти контрабандистів та представників криміналітету – так званих злодіїв у законі. Із 17 «злодіїв у законі», які були під санкціями РНБО, жоден не перебуває на волі, а частина покинула територію України.

Були заслухані й доповіді керівників Одеської митниці, а також представників СБУ та МВС Одеської області щодо питання протидії контрабанді. Відповідно до звіту, надходження до держбюджету зросли на 47 млрд грн, але водночас є інформація, що люди, які раніше опинилися під санкціями, не припинили своєї діяльності повністю.

Тому Президент Володимир Зеленський запропонував на початку наступного тижня провести нараду за участю керівника Державної митної служби, міністра фінансів, голови СБУ та представників інших відомств, на якій буде розглянуто питання посилення кадрового забезпечення на митниці.