РНБО під головуванням Володимира Зеленського ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України, під час якого було ухвалено рішення про запровадження надзвичайного стану на всій території України, окрім Донецької та Луганської областей, де триває Операція об’єднаних сил.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання, після підписання відповідного указу Президента про запровадження надзвичайного стану його має затвердити Верховна Рада.

За його словами, передбачається запровадження надзвичайного стану по всій території України, крім Донецької та Луганської області, де, згідно з наказом, з квітня 2018 року відбувається операція Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Як повідомив Олексій Данілов, запрацюють обласні комісії, до складу яких входитимуть представники органів державної та місцевої влади, і, залежно від ситуації, вони ухвалюватимуть рішення про необхідні заходи безпеки, передбачені режимом надзвичайного стану.

«Що це може бути? Це буде посилення охорони громадського порядку та об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства. Це може бути обмеження й певний рух транспорту, може бути додатковий огляд транспорту, перевірка тих чи інших документів у фізичних осіб. Тобто це превентивні питання, щоб у країні зберігався спокій, працювала економіка», – розповів секретар РНБО, додавши, що головне завдання, яке ставить перед собою Російська Федерація, – досягти мети через внутрішню дестабілізацію.

Олексій Данілов додав, що засідання РНБО залишається відкритим, всі керівники органів державної влади перебувають на своїх робочих місцях і готові за необхідності знову зібратися будь-якої миті.