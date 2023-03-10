Робимо все, щоб наші тактичні кроки спрацювали на стратегічне завдання – успіх України – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Короткий звіт про цей день.

Провів нараду з військовими, розвідкою. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут і увесь Донбас. Це перший пріоритет.

Робимо все для того, щоб наші тактичні кроки спрацювали на стратегічне завдання – на успіх України в битві за всю тимчасово окуповану територію нашої держави.

І я дякую кожному нашому воїну, який бореться. Бореться за Україну, за своїх побратимів. Дякую всім, хто захищає позиції, усім, хто відбиває штурми, усім, хто допомагає своїм вогнем тим, хто поруч із ним веде бій. Дуже важливо, що фронт – це не якась лінія на мапі, це – люди, це стійкість, це готовність битися, це опора одне для одного, це допомога одне одному.

І це допомога всього нашого народу тим, хто зараз у бою. Допомога від усіх, хто забезпечує логістику для фронту й для бійців. Від усіх, хто волонтерить для наших героїчних бойових бригад та інших підрозділів сил оборони. Від усіх, хто працює й сплачує податки, щоб Україна могла вистояти. Кожен день на всіх рівнях в Україні має бути корисним для нашої оборони.

Готуємо й нові цілком справедливі кроки нашої держави проти тих в Україні, хто ще намагається послаблювати державу, підважувати міцність нашого суспільства. Невдовзі відбудеться нове засідання РНБО, і є відповідні проекти санкційних рішень. Внутрішня безпека України – теж перший пріоритет.

Сьогодні в Києві з візитом був Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Важливі перемовини. Ключове – це питання захисту. Захисту України, усього міжнародного порядку. Питання миру – для нас і для світу. Засудження для агресора.

Ми обговорили з паном Гутеррішем ситуацію із нашими людьми, яких утримують у російській неволі. Це полонені українці, а також депортовані дорослі й діти. Маємо повернути всіх.

Обговорили ситуацію на українських атомних обʼєктах, відповідні загрози, створені Росією.

Обговорили продовольчу безпеку та глобальну роль України як гаранта продовольчої стабільності. Це в інтересах нашої держави та усіх сумлінних держав світу, щоб продовольчий експорт з України зберігався.

І, звичайно, я представив своє бачення тих можливостей інституцій ООН, Статуту ООН, які можуть сприяти реалізації української формули миру – усіх її пунктів.

І ще одне, про що варто сказати сьогодні.

Я хочу подякувати всім, хто цими днями на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори. Хочу подякувати за наш національний гімн, який лунав у Тбілісі. Це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії. Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії. Демократичного успіху. Європейського успіху.

Ми хочемо бути у Євросоюзі – і будемо. Ми хочемо, щоб Грузія була у Євросоюзі, і я впевнений – буде. Ми хочемо, щоб Молдова була в Євросоюзі, і я впевнений – буде. На це заслуговують усі вільні народи Європи.

Слава всім, хто зараз у бою за Україну!

Слава всім, хто бʼється за побратимів!

Слава Україні!