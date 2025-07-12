Робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів і ракет – звернення Президента

Бажаю здоров’я шановні українці!

Протягом дня тривали роботи в різних регіонах нашої держави, від Харкова до Львова, після російських ударів. Росіяни продовжують застосовувати цю їхню специфічну тактику терору проти нашої держави, завдаючи ударів концентровано по тому чи іншому місту, по тому чи іншому нашому регіону. Наповнення таких ударів вони намагаються тримати на рівні близько 300 «шахедів».

У ніч на суботу було 339 «шахедів». Уже ближче до вечора сьогодні знову повітряні тривоги, знов «шахеди» в небі. Значну частину наші воїни збивають. Але, на жаль, не всі. Крім того, російська армія продовжує використовувати також сотні спеціальних дронів – імітаторів «шахедів» у кожному своєму ударі. Завдання цих дронів – перевантажити протиповітряну оборону та ускладнити збиття «шахедів». Це їхній свідомий і підлий терор.

На жаль, минулої ночі були загиблі від російського удару. Двоє загинули в Чернівцях. Мої співчуття рідним та близьким. Ще десятки людей постраждали – у Чернівцях, також на Львівщині, у Харкові. Усім надається необхідна допомога. Є пошкодження на Волині.

Ми робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів, для збиття ракет. Наближаємо домовленість, і це буде багаторівнева домовленість, щодо нових систем «Петріот» і ракет до них. Укладаємось у власне виробництво, передусім дронів, зокрема дронів-перехоплювачів. Будемо продовжувати наші активні дронові операції на російській території у відповідь на їхні удари. І як завжди, будемо діяти асиметрично – і це ефективно.

Провів я зараз нараду з міністром оборони України Умєровим. Детально обговорили відносини з нашими партнерами щодо постачання. Готуємо деякі нестандартні наші кроки, щоб розширити підтримку для України – підтримку саме для захисту життя.

Також обговорили виконання домовленостей щодо оборонних пакетів, ситуацію по контрактуванню дронів. Доручив контрактувати всі доступні обсяги тих типів дронів, які зараз пріоритетні. Дякую і нашим виробникам в Україні, і нашим партнерам в Америці, і нашим партнерам у Європі за готовність працювати максимально швидко для зміцнення нашої системи дронів – і для захисту України, і для активних дій проти Росії.

Також маємо дати нову динаміку роботі Міністерства оборони України. І багато в чому нову динаміку нашої дипломатичної роботи, зокрема зі Сполученими Штатами Америки. Рішення щодо цього будуть оприлюднені найближчим часом.

Говорив також із Головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком про засідання українського парламенту наступного тижня. Дуже важливо, щоб засідання були результативними. Уже був ухвалений закон про множинне громадянство, і це вагоме питання, зокрема, для тих, хто воює заради України. Дуже очікую розблокування цього закону, щоб невідкладно його підписати.

Також уже підготовлені два значні рішення щодо міжнародних угод. Передусім угода про створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії – її треба ратифікувати, і теж варто підтримати вихід нашої держави з Оттавської конвенції про міни. Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та дуже активно використовує всі типи мін. І нам в Україні потрібен паритет у захисті – зокрема, це політичні та юридичні основи такого паритету. Фактично весь регіон Центральної та Східної Європи, усі, хто поруч із Росією, переглядають ставлення до мін. І це абсолютно зрозуміло.

Також уже підготовлений до другого читання законопроєкт про військового омбудсмана, і цей новий системний крок потрібен для того, щоб в армії впроваджувалися необхідні зміни. Буду вдячний народним депутатам, які підтримають на цьому тижні ці та інші надзвичайно важливі для нашої держави рішення.

Дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!