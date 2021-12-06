Роман Машовець і Група радників з питань оборонної реформи обговорили безпекову ситуацію на сході й навколо України

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець провів відеоконференцію з Групою іноземних радників з питань оборонної реформи в Україні (Defence Reform Advisory Board – DRAB), під час якої було обговорено низку питань щодо реформи Міністерства оборони та вдосконалення обороноздатності Збройних Сил.

До роботи Групи залучені експерти стратегічного рівня зі Сполучених Штатів Америки, Литовської Республіки, Великої Британії, Канади, Республіки Польща та Федеративної Республіки Німеччина.

Роман Машовець поінформував іноземних колег про безпекову ситуацію на сході й навколо нашої держави та про прогнози щодо її розвитку.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що Російська Федерація зосередила вздовж українського кордону збройне угруповання, яке готове до застосування сили проти нашої держави. За словами Романа Машовця, Росія провела низку навчань, спрямованих проти України. Крім того, РФ використовує територію Білорусі для можливого розширення агресії.

Учасники відеоконференції докладно обговорили практичні аспекти оборонної реформи, які стосуються посилення цивільного демократичного контролю над Збройними Силами України.

Зі свого боку члени іноземної дорадчої Групи привітали прогрес нашої держави на шляху розбудови демократично контрольованої української армії та запевнили керівництво Офісу Президента у всебічній підтримці України з боку своїх країн під час гібридної агресії Російської Федерації.

Сторони домовилися продовжити активний діалог з порушених та супутніх питань оборонної реформи в Україні.