Роман Машовець і Крістіна Квін підбили перші підсумки візиту Президента України до США

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець зустрівся з тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Крістіною Квін та іншими представниками Посольства США. Учасники зустрічі підбили перші підсумки візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів у питаннях безпеки й оборони.

Роман Машовець відзначив позитивні результати цього візиту з огляду на підписання контрактів високого рівня та низки інших важливих двосторонніх документів у сферах стратегічного оборонного партнерства, досліджень, розробок та випробувань, спільних космічних проектів та встановлення лінії захищеного зв’язку.

Окрему увагу заступник керівника Офісу Глави держави приділив підготовці візитів американських високопосадовців, про які було домовлено у Вашингтоні, та необхідності вироблення й погодження практичних заходів з реалізації досягнутих домовленостей.

Сторони також обговорили подальші спільні зусилля, спрямовані на імплементацію оборонних реформ, розвиток сектору безпеки й оборони України, сприяння США у наближенні України до членства в НАТО, посилення її системи кібербезпеки та залучення українських фахівців з цього питання до багатосторонніх форматів співпраці.

Роман Машовець подякував американській стороні за стратегічну підтримку у сфері безпеки, надання допомоги Збройним Силам України та дорадчу допомогу, яка сприяє розбудові законодавчої бази та посиленню обороноздатності нашої держави.

Зі свого боку Крістіна Квін запевнила у незмінній підтримці України щодо гарантій безпеки та готовності й надалі поглиблювати двостороннє співробітництво, яке було політично закріплено під час візиту Президента України до США.