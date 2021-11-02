Роман Машовець і Посол Швеції обговорили безпекову ситуацію на сході й навколо України

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець зустрівся з Послом Швеції в Україні Тобіасом Тибергом та обговорив безпекову ситуацію на сході й навколо нашої держави та прогнози щодо її подальшого розвитку.

Роман Машовець поінформував Тобіаса Тиберга про ускладнення ситуації на сході України та зосередження Російською Федерацією вздовж українського кордону збройного угруповання, готового до застосування проти нашої держави будь-якої миті. Він акцентував увагу на проведенні Росією цьогоріч низки навчань, які були спрямовані проти України, асиметричності дій РФ та використання нею території Білорусі для можливого розширення агресії.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що Росія активно використовує інформаційні, енергетичні та інші невійськові ресурси як зброю. Зокрема, було наведено приклади дезінформаційних кампаній РФ та перших наслідків реалізації проекту будівництва газопроводу «Північний потік – 2», коли у вересні – жовтні Європа зіткнулася з енергетичною кризою, яка була стимульована російською стороною.

Зі свого боку Тобіас Тиберг зазначив, що Швеція як головуюча в ОБСЄ країна ретельно відстежує безпекову ситуацію довкола України, докладає зусиль для її стабілізації, а також сприяє координації дій між США і Європейським Союзом для гарантування безпеки у Європі. Посол Швеції закликав українське керівництво до поглиблення діалогу з ЄС, а також відзначив, що Євросоюз повинен добре розуміти й належним чином оцінювати безпекову ситуацію, щоб готувати необхідну відповідь.

Сторони домовилися продовжити консультації з питань безпеки та обмін інформацією про ситуацію на сході України й поблизу її східних кордонів.