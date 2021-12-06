Роман Машовець і заступниця голови МЗС Канади обговорили безпекову ситуацію на сході й біля кордонів України

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець зустрівся із заступницею міністра закордонних справ Канади Сандрою Маккарделл та обговорив безпекову ситуацію на сході й біля кордонів нашої держави, а також прогнози щодо її розвитку.

Роман Машовець поінформував співрозмовницю про ускладнення ситуації на Донбасі та зосередження Російською Федерацією вздовж українського кордону збройного угруповання, готового до застосування проти нашої держави. Він акцентував на проведенні Росією цього року низки навчань, які потенційно були спрямовані проти України, асиметричності дій РФ та використанні нею території Білорусі для можливого розширення агресії.

Заступник керівника Офісу Президента навів приклади активного використання Росією інформаційних, енергетичних та інших невійськових ресурсів як зброї. Зокрема, це стосується дезінформаційних кампаній РФ та перших наслідків реалізації проекту будівництва газопроводу «Північний потік – 2», коли у вересні-жовтні цього року Європа зіткнулася з енергетичною кризою, спричиненою російською стороною.

Зі свого боку Сандра Маккарделл зазначила, що Канада ретельно відстежує безпекову ситуацію навколо кордонів України, докладає зусиль на міжнародних майданчиках для її стабілізації, а також сприяє консолідації позицій країн НАТО для гарантування безпеки на Європейському континенті.

Вона запевнила у незмінній підтримці України та готовності й надалі поглиблювати двосторонню співпрацю, що має стратегічний характер.

Сторони домовилися продовжити активний діалог з питань безпеки на Донбасі й поблизу східних кордонів України.