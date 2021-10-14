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Роман Машовець обговорив з британським послом питання підготовки візиту Президента України до Великої Британії

28 жовтня 2021 року - 17:32

Роман Машовець обговорив з британським послом питання підготовки візиту Президента України до Великої Британії

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець обговорив з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс низку питань стосовно підготовки візиту Президента Володимира Зеленського до Великої Британії.

Ключова увага приділялась безпековому, оборонному та військово-технічному напрямкам.

Роман Машовець відзначив позитивну динаміку в реалізації домовленостей, які були досягнуті під час візиту Глави держави до Великої Британії в жовтні минулого року, зокрема щодо британської допомоги в реалізації проектів з удосконалення можливостей Військово-Морських сил Збройних Сил України. Він наголосив на важливості посилення морської безпеки України в ситуації, коли Росія продовжує мілітаризувати Чорноморсько-Азовський регіон.

Заступник керівника Офісу Президента також поінформував британську сторону про ситуацію на сході України, загрози, які становить для нашої країни та Європи в цілому реалізація Росією енергетичних проектів, поділився окремими планами з розвитку сектору безпеки й оборони України. Він подякував за сприяння у розбудові національної системи стійкості та висловив сподівання на продовження конструктивної співпраці в цьому напрямку як на двосторонньому рівні, так і в межах взаємодії України з НАТО.

Зі свого боку Мелінда Сіммонс відзначила посилену увагу Великої Британії до ситуації на сході нашої країни та в Чорноморсько-Азовському регіоні. Вона підтвердила незмінність британської підтримки України у протистоянні агресії Російської Федерації та зміцненні обороноздатності.

Було домовлено підтримувати постійний діалог з безпекових питань для поглиблення українсько-британського стратегічного партнерства.

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