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Роман Машовець обговорив з Бріттані Стюарт безпекові питання в межах підготовки візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів

27 серпня 2021 року - 10:13

Роман Машовець обговорив з Бріттані Стюарт безпекові питання в межах підготовки візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець зустрівся з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками Посольства США в Україні й обговорив безпекові питання в межах підготовки візиту Глави Української держави до Сполучених Штатів Америки.

Роман Машовець відзначив практичну готовність опрацювання проектів трьох двосторонніх документів щодо оборонного партнерства, проектів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері. Американська сторона повідомила про готовність підписати ці документи під час візиту Президента України до США.

Були узгоджені інші питання змістовного наповнення візиту.

З ініціативи заступника керівника Офісу Глави держави обговорювалися шляхи підвищення ефективності та можливого збільшення групи американських радників у сфері безпеки й оборони. Роман Машовець відзначив необхідність дорадчої допомоги, яку Україна отримує від США, і запропонував розширити сфери її надання.

Зі свого боку Бріттані Стюарт висловила готовність до таких кроків і надала пропозиції щодо їхньої практичної реалізації.

Також під час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальшого розвитку українсько-американської співпраці у сфері кібербезпеки.

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