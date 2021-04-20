Роман Машовець обговорив з головою Представництва НАТО Александером Вінніковим перебіг оборонних реформ в Україні

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець провів зустріч з головою Представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим та обговорив ситуацію на сході нашої держави й поблизу українського кордону, підтримку союзниками розбудови сектору національної безпеки України, перебіг оборонних реформ і процес наближення країни до членства в НАТО в цілому.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив на тому, що зменшення чисельності російських військ на кордоні з Україною сприятиме зниженню напруги в регіоні.

Роман Машовець подякував за постійну увагу НАТО до питань національної безпеки й оборони України та підтримку Альянсом суверенітету й територіальної цілісності країни.

Заступник керівника Офісу Глави держави повідомив про законодавчі та практичні кроки, які здійснюються з метою підвищення рівня цивільного демократичного контролю за силами оборони України та розмежування повноважень між Міністерством оборони України й Генеральним штабом Збройних Сил України в межах виконання положень Закону «Про національну безпеку України». Він, зокрема, привернув увагу до підписання Президентом 20 квітня Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку» та підготовки до другого читання проекту закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур оборонного планування», у якому мають бути відображені вказані питання.

Співрозмовники відзначили важливість розбудови національної системи стійкості в Україні, у процесі чого враховуються рекомендації, що були надані Групою консультативної підтримки НАТО. Роман Машовець поінформував про участь Офісу Президента України в цьому процесі, зокрема щодо налагодження ефективної координації між усіма суб’єктами стійкості в державі. Цьому сприяє нещодавно створений Центр протидії дезінформації як ключовий орган координації у сфері інформаційної безпеки, що в результаті має забезпечити її дієвість та стійкість суспільства до зовнішніх загроз.

Зі свого боку голова Представництва НАТО в Україні підтвердив незмінність підтримки Альянсу у здійсненні необхідних оборонних реформ у нашій державі.