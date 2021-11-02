Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Володимира Зеленського на СОР26 – 26-й кліматичній конференції ООН
Виступ Володимира Зеленського на СОР26 – 26-й кліматичній конференції ООН

2 листопада 2021 року - 09:06

Переглянути всі відео
ностанні новини

Роман Машовець обговорив з Послом Канади в Україні безпекову ситуацію в регіоні та двостороннє співробітництво в оборонній сфері

3 листопада 2021 року - 17:52

Уряд має представити програму підтримки малого та середнього бізнесу, який дотримується карантинних норм – нарада у Президента

3 листопада 2021 року - 14:50

На Дніпропетровщині Юлія Соколовська перевірила готовність медзакладів до боротьби з пандемією COVID-19

3 листопада 2021 року - 14:40

Роман Машовець та аташе з питань оборони США обговорили шляхи імплементації українсько-американських домовленостей у сфері безпеки й оборони

3 листопада 2021 року - 13:06

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України у Конференції ООН з питань зміни клімату COP26
Участь Президента України у Конференції ООН з питань зміни клімату COP26

1 листопада 2021 року - 15:15

Перейти до всіх галерей

Роман Машовець обговорив з Послом Канади в Україні безпекову ситуацію в регіоні та двостороннє співробітництво в оборонній сфері

3 листопада 2021 року - 17:52

Роман Машовець обговорив з Послом Канади в Україні безпекову ситуацію в регіоні та двостороннє співробітництво в оборонній сфері

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець зустрівся з Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою для обговорення безпекової ситуації довкола нашої країни, шляхів подальшого розвитку українсько-канадського співробітництва у сфері безпеки й оборони.

Роман Машовець поінформував про порушення російською стороною режиму припинення вогню на сході України, перебування додаткових російських військ вздовж українського кордону, посилення розвідувальної активності з боку РФ. Він зазначив, що після весняного скупчення військ та проведення російсько-білоруських стратегічних навчань «Захід-2021» Росія залишила поблизу України військову техніку, створивши можливості для швидкого нарощування там своїх сил.

Заступник керівника Офісу Президента подякував канадській стороні за незмінну підтримку у протистоянні російській агресії та посиленні обороноздатності України.

Співрозмовники обговорили шляхи та практичні кроки у подальшому розвитку двостороннього співробітництва з питань реформування українських сил оборони, вдосконалення кадрової політики у Збройних Силах України, реалізації спільних проектів у космічній сфері, надання Канадою дорадчої та матеріально-технічної допомоги нашій державі.

Зі свого боку Посол Канади звернула увагу на необхідність спільного опрацювання питання щодо продовження військової тренувальної місії UNIFIER в Україні, консолідації та координації зусиль щодо надання разом з іншими партнерами по НАТО допомоги нашій країні, а також активнішого залучення українських представників до міжнародних заходів з питань безпеки, що проводяться в Канаді.

Версія для друку