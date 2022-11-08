Роман Машовець провів зустріч із представниками дипломатичного корпусу Словаччини, Чехії та Угорщини

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець провів зустріч із представниками посольств Словаччини, Чехії та Угорщини.

Представників дипломатичного корпусу було поінформовано про поточну ситуацію на фронті та заходи, яких вживають сили оборони з метою протидії російській агресії. Окремо було акцентовано на необхідності посилення захисту від ворожих ракетних ударів та атак іранськими дронами, які застосовує РФ.

Також зазначалося, що Росія залучає до бойових дій на території України мобілізованих військовослужбовців, які не мають необхідних навичок і бойового досвіду.

Крім того, були розглянуті актуальні потреби України в озброєнні та боєприпасах.

Роман Машовець подякував державам-партнерам за допомогу, яку отримує наша держава задля відсічі агресії Росії, і запропонував проводити регулярні зустрічі з метою інформування дипломатів про ситуацію на фронті та обговорення можливостей їхніх країн з підтримки України.