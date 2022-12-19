Дуже дякую, Ріші, пане Прем’єр-міністре Сунак!

Пане Прем’єр-міністре Каріньш, усі присутні!

Я вдячний, по-перше, за ці слова підтримки – вони дуже важливі – і за ті пріоритети, про які ви сказали.

Дорогі друзі, шановні лідери!

Передусім я хочу подякувати вам усім за підтримку України та нашої боротьби за свободу. Коли я брав участь у такому нашому з вами форматі минулого разу (а це було на 12-й день повномасштабного вторгнення), я закликав вас: допомагайте Україні й через це – допомагайте собі. Саме так ми з вами й діємо протягом усіх цих місяців. І я дякую вам усім за це, за вашу велику підтримку!

Саме тому ми й бачимо найважливіше – те, що російська агресія може й повинна зазнати краху. І наше завдання зараз – прискорити це. Тепер, на цьому саміті, я закликаю вас зробити все заради прискорення поразки окупантів.

Я буду сьогодні дуже конкретним, абсолютно практичним. Можливо, ви очікуєте більш політичного виступу. Але зараз інший час.

Час для конкретних речей.

Цієї ночі Україна знову була атакована іранськими дронами. 34 «Шахеди». Я говорю і кількість, і назву, і цілком конкретно.

Це «Шахеди» з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук – стільки всього «Шахедів» зараз отримано державою-терористом.

Російські ракети та іранські дрони застосовуються постійно для ударів передусім по нашій енергетиці – і ви знаєте всі деталі про це.

Лише один нещодавній масований удар по Україні зачепив понад 20 мільйонів наших людей. Унаслідок цього міста-мільйонники та більшість українських регіонів залишилися абсолютно без електрики. Загалом на вечір 16 грудня були відключені від енергопостачання 22 мільйони 408 тисяч українців. Більш як десяти мільйонам людей було перервано постачання води й тепла. Уявіть, який масштаб у цього терору. І уявіть, що його можна зупинити.

Шановні лідери!

Саме зараз і багато в чому саме від вас залежить, коли і як закінчиться ця війна. І все дуже конкретно. Що успішніші наші сили оборони, то швидше російська агресія зазнає краху.

Зима зараз – це справді вирішальний час.

Час, коли можна ухвалити рішення, результати яких вже навесні дадуть змогу окреслити відновлення нашої територіальної цілісності й гарантування того, що російський реваншизм ніколи більше не здолає кордон України, а отже – Європи. І я до всіх хочу звернутися.

Пане Премʼєр-міністре Британії! Ріші!

Коли ми зможемо повністю захистити українське небо, це означатиме демонтаж останньої великої російської можливості тероризувати Україну.

А отже, це буде й демонтаж останньої великої російської надії на те, що нібито їм вдасться підкорити нашу державу й людей.

І я прошу вас збільшити можливість постачання систем ППО нашій державі й допомогти пришвидшити відповідні рішення партнерів.

Стовідсотковий повітряний щит для України – це буде один із найбільш успішних кроків проти російської агресії. І цей крок потрібен саме зараз.

Пане Премʼєр-міністре Норвегії! Пане Стере!

Я прошу вас продовжити вашу політику оборонної підтримки України і в наступному році – як мінімум, на тому ж рівні, що й цьогоріч.

І ми вже бачимо відчутні результати.

«Насамси», які вже надані нам, суттєво посилили наш захист. Я дякую вам за це!

Я прошу вас збільшити постачання таких комплексів і ракет до них.

Пані міністр оборони Нідерландів! Пані Оллонгрен!

Щоб наші оборонні операції були успішнішими, ми потребуємо сучасної бронетехніки, передусім танків.

Немає жодного пояснення тому, що Україна досі не отримала рішення про надання сучасних та ефективних танків, зокрема «Леопардів». Це життєво необхідно! Я прошу вас разом із партнерами вийти на це рішення, допомогти нам.

Перший, хто відкриє цю оборонну можливість для України – з постачанням танків, – відкриє її для всіх інших наших партнерів. Потрібен перший крок, щоб інші також зробили свої кроки.

Я прошу продовжити нашу співпрацю щодо танків радянського зразка, необхідних снарядів, а також комплексів «Гарпун» та інших артилерійських систем.

Пане Премʼєр-міністре Швеції! Пане Крістерссон!

Ми вже обговорювали з вами можливості посилення нашої артилерії.

Це те, що вирішує, як розвиваються події на полі бою. Саме артилерія.

Ви знаєте, наскільки великий запас артилерійських систем і снарядів до них є в Росії.

І треба збити цю артилерійську пихатість держави-терориста. Треба збільшити наші можливості на полі бою, щоб до російського керівництва скоріше дійшло розуміння, що в цієї агресії немає шансів.

Ви маєте хороші системи Archer. Я дуже прошу вас ухвалити рішення щодо них.

І також ви можете посилити спроможності в захисті неба, і, якщо можете, – це зенітно-ракетні комплекси RBS-98, і це літаки Gripen. Маємо вийти на такий історично вагомий для нас результат.

Пане Президенте Литви! Друже Гітанасе!

Я дякую тобі за те, що Литва стала однією з перших країн, хто почав нам допомагати.

Ще до старту повномасштабного вторгнення, коли ми вже готувалися до захисту, ти нам допомагав.

Я дякую тобі за це!

І прошу в наступному році продовжувати нашу з вами співпрацю.

Потребуємо і «Насамсів», як ти знаєш, і «Стінгерів», які можемо отримати, якщо буде твоє рішення.

Шановний пане Премʼєр-міністре Латвії! Пане Каріньш!

Я дякую вам за незмінну й принципову підтримку протягом усього часу російської війни. І давайте ще активніше скорочувати час цієї агресії!

Ви можете допомогти нам з артилерійськими системами – будь ласка, ухваліть такі рішення.

Шановна пані Премʼєр-міністр Естонії! Пані Каллас!

Ви також маєте цю можливість – артилерійські снаряди (155 міліметрів), запасні частини для гаубиць. Давайте активізуємо нашу співпрацю.

Шановний пане віце-премʼєр – міністр оборони Данії! Пане Еллеман-Єнсен!

Ви знаєте нашу потребу в системах «Цезар», які прекрасно зарекомендували себе на полі бою, і саме такі системи ви очікуєте від Франції. Але вони життєво необхідні саме зараз нам, саме в Україні. Ми потребуємо вашого рішення про «Цезарів».

І я прошу вас наступного року продовжити нашу співпрацю, яка вже досягнута в оборонній сфері, зокрема в протикорабельному захисті.

Шановний пане Президенте Фінляндії! Пане Нііністьо!

Я дякую вам за надану нам бронетехніку – БТР, які ви надавали, дуже допомагають нам.

У вас є 122-й і 152-й калібри – вони вкрай потрібні. Засоби радіоелектронної боротьби, протидії безпілотникам, комплекси MLRS.

Я прошу вас: зберігайте саме той рівень взаємодії, якого вже досягнуто між нами.

Що швидше ми відновимо наш кордон, то міцнішою буде й ваша безпека. Я впевнений у цьому.

Шановна пані Премʼєр-міністр! Пані Якобсдоттір!

Я дякую вам за ваші ініціативи щодо розмінування й за гуманітарне лідерство.

Я прошу вас наступного року розширювати цю нашу співпрацю, створювати ще більше можливостей для захисту наших людей від російського мінного терору.

Дорогі друзі!

Сьогодні, в день Святого Миколая за східним обрядом, російські терористи «подарували» українським дітям нові удари.

Я ж прошу вас підтримати нашу країну саме зараз чітким рішенням – надати все те, що може не тільки зберігати наявну динаміку на полі бою в Україні, а й прискорити рух наших сил оборони до перемоги. Бо наша перемога – це буде й перемога кожного з вас, і це перемога Європи, ваших народів, перемога, якої очікує, впевнений, увесь світ.

Так уже сталося, що українські діти у своїх листах до святого Миколая просять ППО, просять зброї, просять перемоги – перемоги для них, перемоги для всіх українців. Вони все розуміють, наші діти.

Давайте діяти!

Я дякую вам за увагу!

Я дякую вам усім за підтримку!

Слава Україні!