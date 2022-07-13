Російська тактика не має стати нормою, світовий порядок має бути відновлений – звернення Президента України до учасників конференції «Азійське лідерство» в Сеулі

Шановний пане Президенте!

Шановні пані та панове!

Майже три місяці тому, 11 квітня, я звертався до Національної асамблеї Республіки Корея й до всього корейського народу. Я говорив тоді про нашу незалежність – це те головне, що Росія хоче в нас забрати. Саме щоб позбавити нас незалежності, Росія пішла цією жорстокою війною на знищення. Україна стала першою мішенню. І я говорив про те, що далі Росія планує піти в інші країни Європи та Азії. Це її стратегія.

Але яка тактика?

Сто днів, які минули від того мого звернення до вашого парламенту, повністю показали тактику Росії. Кожну її деталь. Це терор.

І якщо він залишиться безкарним, ви побачите його повторення в інших частинах світу, в інших країнах. Бо тактика – це те, чого дуже легко навчитися, коли бачиш, що вона працює. І тому різні тиранії зараз дивляться, чи спрацює російська тактика.

Перший тактичний пункт – артилерія бере в заручники наші міста. Російська армія організовує свій наступ так, щоб її гармати й реактивна артилерія могли бити по звичайних житлових районах звичайних міст. Наприклад, саме це було метою окупантів навесні, коли російські солдати рухалися від північного кордону нашої держави до нашої столиці, щоб мати можливість або знищити Київ з артилерії, або шантажувати нас таким знищенням.

Українська армія вибила росіян із північних територій, але окупанти залишаються на сході та півдні нашої країни й будують свій наступ так само – щоб у прицілах їхніх гармат і в досяжності для систем залпового вогню були звичайні будинки.

Другий пункт – ракетний терор. 2960 ракет станом на цей ранок – саме стільки встигла запустити Росія по наших містах. І головна мета ракет – цивільні об’єкти.

Уявіть звичайний шопінг-мол або школу десь в Інчхоні або у Кванджу. Як би ви сприйняли удар по таких об’єктах великою протикорабельною ракетою? Яку розробляли для знищення авіаносців? А сотні подібних ударів? Звичайно, це тактика. Тактика Росії, яка спрямована на те, щоб вигнати людей із наших міст і щоб кожен з українців відчував страх перед державою-терористом.

Третій пункт – депортація. Просто уявіть цю кількість – два мільйони людей. Стільки наших людей уже вивезено в Росію. Кілька сотень тисяч дітей. Точних цифр зараз ніхто не назве – усіх цих вивезених людей позбавляють засобів зв’язку, у них відбирають документи, їх залякують і намагаються розвезти по віддалених районах Росії, щоб їм було максимально складно повертатися додому, на батьківщину.

Як ми потім зберемо наш народ з усіх тих місцин, куди людей примусово вивезли?

Більш того, Росія примусово створила так звані фільтраційні табори, через які примушує проходити людей на окупованій території. Десятки тисяч людей там залишаються. Молоді жінки там зникають. Думаю, всі ви розумієте, що з ними там відбувається.

Четвертий пункт російської тактики – економічний шок. І це стосується вже не тільки нас. Погляньте лише на один приклад – на події на Шрі-Ланці. Шокуюче зростання цін на їжу й пальне спричинило соціальний вибух. Ніхто зараз не знає, чим це закінчиться. Однак всі ви знаєте, що такі ж вибухи можливі і в інших країнах, які зачіпають продовольча та енергетична кризи.

А що призвело до загострення цих криз? Цинічна блокада Росією наших морських портів, яка не випускає на світовий ринок критично важливе постачання українського продовольства. А також абсолютно продумана російська гра на підвищення цін на енергоресурси.

І п’ятий пункт російської тактики – пропаганда. Мабуть, жодна інша держава світу не витрачала стільки грошей на свідоме розповсюдження дезінформації, конспірології, антинаукових теорій змови, зокрема й щодо вакцин, як це робить Росія.

Чи вільна Азія від такої російської брехні? На жаль, ні.

Пані та панове!

Зараз 2022 рік. Жодне місто світу не має бути в заручниках у артилерії. Кожен народ, який тероризують ракетами, має отримати належну допомогу й захист від інших вільних націй. Будь-які навіть спроби депортації в сучасному світі повинні отримувати найжорстокішу реакцію з боку міжнародної спільноти. Будь-яка держава, яка блокує порти й робить море смертельно небезпечним, повинна через санкції платити таку ціну за свою поведінку, яка продемонструє всім потенційним агресорам світу, що повторювати таку російську тактику – вкрай невигідно. І, нарешті, усі країни світу мають захищатися від того, хто намагається поширювати свій вплив через «засоби масової брехні».

Війна Росії проти України – це насправді глобальне питання. Питання не тільки про те, що очікує наш народ, а й те, що очікує десятки інших народів.

Чи вистоїть демократія проти атак тиранії?

Чи знайде людство ефективні засоби реагування на свідомий терор тієї держави, яка більша, проти тієї держави, яка менша?

Чи будуть нарешті створені такі глобальні механізми, які забезпечать захист кожної нації від голоду?

Чи вистачить нам усім лідерства, щоб протидіяти злу, хоч би яким воно було, – чи то збройній агресії, чи то пандемії?

Російська тактика не має стати глобальною нормою, і світовий порядок має бути відновлений.

Коли Україна звертається до партнерів по зброю для своєї оборони та заради посилення санкцій проти держави-терориста, це стосується не тільки нашого захисту. Це як із вакцинами: якщо не допомагаєш іншим народам, маєш бути готовим, що виникнуть нові штами вірусу, які зроблять твій власний захист недієвим.

І я щиро вдячний Республіці Корея, яка усвідомлює, що ситуація – саме така. Що діяти треба спільно.

І я вірю, що результативність спільних зусиль може бути такою, щоб іще через сто днів я міг звернутися до народу Кореї знову й подякувати за те, що агресор справді покараний, а всі інші потенційні агресори світу не мають жодної альтернативи нормальному мирному життю.

Я дякую вам за увагу!

Слава Україні!