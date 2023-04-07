Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з відомою правозахисницею та співзасновницею Фонду Клуні «За справедливість» Амаль Клуні. Співрозмовники обговорили питання захисту прав українських дітей і притягнення Росії до відповідальності за скоєні проти них злочини.

Амаль Клуні спеціалізується на міжнародному кримінальному праві та захисті прав людини, а також є адвокатом у міжнародних судах, зокрема в Міжнародному суді ООН і Міжнародному кримінальному суді. У квітні 2022 року Амаль Клуні виступила в Раді Безпеки ООН із закликом до справедливості, оскільки з’явилися жахливі докази злочинів і звірств, які російські військові вчинили протягом кількох тижнів після повномасштабного вторгнення в Україну.

Очільник Офісу Глави держави від імені Президента України Володимира Зеленського подякував Амаль Клуні за її позицію.

«В Україні люди знають про вашу підтримку й дуже цінують її. Багато людей чули вашу промову й усе, що ви сказали про війну та українців. Це справді дуже важливо», – зазначив керівник Офісу Президента України.

Андрій Єрмак повідомив у розмові, що, лише за офіційними даними, щонайменше 20 тисяч дітей були примусово вивезені російськими військовими з тимчасово окупованих територій, розлучені з батьками та силоміць передані в російські сім’ї, тоді як рідні батьки не зали, де їхні діти та що з ними.

Очільник Офісу Президента наголосив на важливості повернення всіх депортованих українських дітей на батьківщину та покарання російських злочинців. За його словами, Україна вже активно працює в цьому напрямі. Він також підкреслив важливість міжнародної правової підтримки в розв’язанні проблеми порушення прав дітей.

«Ми маємо намір розробити нові механізми захисту прав дітей, покарання винних і запобігання злочинам проти дітей у майбутньому», – додав Андрій Єрмак.

Амаль Клуні зі свого боку запевнила, що підтримує Україну й українців, поділяє їхній біль, розуміє всю жахливість злочинів, що скоюються проти українських громадян і їхніх дітей. Правозахисниця зазначила: вона та її колеги з Фонду Клуні «За справедливість» продовжують активно працювати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права.