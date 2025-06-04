Росія повинна реально відчувати, що війна – гірше, ніж мир – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Довгий був день сьогодні. Почав із розмови з Президентом Фінляндії – ми говорили про наші дипломатичні можливості. Перемовини в Туреччині, взаємодія з Америкою та наші європейські перспективи, які важливі не тільки для України. Я вдячний Президенту Стуббу за підтримку.

Говорив сьогодні я із канцлером Німеччини Мерцом. Ми прискорюємо виконання наших домовленостей, які були досягнуті під час мого візиту в Берлін. Поінформував про зустріч у Туреччині. Усім нам у Європі потрібне завершення цієї війни та справді надійний мир. Це дуже важливо.

Сьогодні ж відбулося засідання «Рамштайну», і важливо, що цей формат нашої з партнерами співпраці зберігається. Готуємо рішення на підтримку наших спільних оборонних виробництв із партнерами. Це довготривала безпека – це наші гарантії, європейські гарантії, гарантії для всіх, що російська агресія не зможе розширитись і не отримає винагород. Росія повинна реально відчувати, що війна – гірше, ніж мир. І саме для цього потрібні санкції, особливо проти їхньої нафтової торгівлі. Також – стійка оборонна підтримка для України, для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Звісно, – розуміння післявоєнних основ для розвитку України. Звісно. Люди мають знати, що дасть наше українське відновлення. І це важливо не тільки для наших людей, але й для кожного з наших партнерів – для всіх, хто допомагає нам зараз, у час війни, і хто завдяки цьому може отримати більші можливості в нашій економічній співпраці.

І ще одне.

Сьогодні я подякував українським воїнам – воїнам Служби безпеки України, які здійснили нашу найбільшу оборонну операцію на території Росії. Мінус 41 літак російської військової авіації. Саме те, що працювало не тільки на цю війну, а взагалі на російську любов воювати. Наші результати – цілком справедливі. І я вдячний усім у світі, хто вже надихається нашими результатами.

Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною, хто б’ється заради України й хто нам допомагає! Дякуємо!

Слава Україні!