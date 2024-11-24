Росія повинна відчувати, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки – звернення Президента

Дорогі українці, українки! І всі наші партнери!

Наприкінці тижня – тижня, коли Росія зробила ще один крок на розширення війни – ударила по Україні новою ракетою, – важливо для нас відзначити й подякувати всім тим, хто зробив нові кроки на підтримку нашої держави, людей наших, нашого життя. Україна має друзів, має на кого спиратись і завдяки цьому може відповідати на російський терор і захищати життя.

Є нові оборонні пакети за цей тиждень. Данія – близько мільярда крон, це кошти, які підуть у нашу оборонну промисловість. Норвегія підготувала перший транш, який за данською моделлю підтримає виробництво зброї, саме виробництво в Україні. Швеція також приєднається до фінансування за данською моделлю. Сполучені Штати Америки – є пакет на 275 мільйонів доларів, і це снаряди для «хаймарсів», а також «джавеліни», дрони та міни, які нам дійсно потрібні для захисту позицій передусім на Донеччині. Є також новий пакет від Німеччини. Є новий «Насамс» від Канади. Дякую за кожен такий крок. Не менш важливі й санкції – цей тиждень дав нам нові санкції Сполучених Штатів проти Росії, дуже дієві – проти банківського сектору. Це те, що відчутно послаблює путінську систему, і це те, чого потрібно більше. Він має втрачати постійно, щотижня можливості фінансувати війну. І як би Росія не шантажувала всіх, кого може, – треба не втрачати рішучості, треба тиснути, і тільки так реальний мир стане ближче.

Сьогодні Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ показали інформаційним агенціям уламки російської ракети, яка вдарила по Дніпру. Зараз тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і характеристик щодо цієї ракети. І для того, щоб разом знайти відповідь на цей російський ескалаційний крок. Світ має системи ППО, здатні захищати й від такого. Треба на цьому зосередитись – усім. Росія повинна відчувати, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки. Наслідки – у наших діях на фронті, наших воїнів, наших підрозділів. А також – наслідки в діях світу. У тому, як світ відповідає. Не можна давати Путіну жодного тижня, щоб адаптуватись та знайти протидію. Потрібно постійно робити все, щоб Росія була змушена шукати можливість миру. Справжнього миру. І це досягається тільки двома речами – допомогою Україні й тиском на Росію. Дякую всім у світі, хто саме так робить, хто – з нами, з Україною, з українцями! Дякую всім нашим людям, які воюють і працюють заради України!

Слава Україні!