Росія повинна відповідати за цю війну, і це буде – у будь-якій доступній формі – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні провів Ставку. Головне – доповіді щодо виробництва дронів в Україні; максимально збільшуємо. Причому по всій лінійці дронів: від «мавіків» до далекобійних дронів, а також збільшуємо наші українські, можливості для виробництва наземних роботизованих комплексів. Фактично нам потрібне постійне, стабільне зростання виробництва й постачання у війська всіх потрібних частин безпілотного компонента, і на поточний рік є хороші у нас перспективи. Окремо ми працюємо щодо дронів на оптоволокні – тільки з початку цього року з’явилися понад 20 нових сертифікованих зразків дронів з оптоволоконною системою керування. Вже 11 наших українських підприємств опанували виробництво саме таких дронів, і завдання – досягти найбільших масштабів виробництва та постачання з можливих. Сьогодні я доручив укласти контракти по максимуму. Позитивна динаміка є також щодо «дипстрайків»: конкретні цифри я називати не можу, але за цей рік ми забезпечимо необхідний обсяг для наших Сил оборони. Я хочу подякувати всім нашим підприємствам, які залучені, а також усім нашим воїнам, усім фахівцям – усім, хто розвиває безпілотний компонент для нашої армії, для всіх наших Сил.

Окремо доповідав сьогодні Головком Олександр Сирський: фронт, наша присутність на Курщині та наша присутність в Білгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо – війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла. Головна мета, як і раніше, – максимально захистити нашу землю, захистити наші громади на Сумщині, на Харківщині від російських окупантів. Головком доповідав про активність наших підрозділів саме по лінії кордону, також у так званій сірій зоні та безпосередньо на території ворога. Важливо, що завдяки хоробрості та завдяки стійкості наших воїнів на Курщині, завдяки всій Курській операції вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту, зокрема на Донеччині. Абсолютно важливо по фронту й надалі знищувати російську техніку, всю логістику, якою користується окупант. Я вдячний кожному нашому підрозділу, який забезпечує цей результат, завдає втрат окупанту й захищає наші українські позиції. Я дякую 57-й окремій мотопіхотній бригаді, яка майже рік тримає позиції у Вовчанську. Також 25-та окрема повітрянодесантна бригада, 1-й і 425-й штурмові полки, які захищають Покровський напрямок. Дякую вам, воїни! Дякую за ваші результати! Відзначу й 32-гу окрему механізовану бригаду, Покровський напрямок – дякую. І ще – Білгородська область. Активні дії цими днями – 225-й штурмовий полк. Молодці, хлопці! Пишаюся кожним і кожною, хто б’ється заради України! Обов’язково треба допомагати Силам оборони та безпеки, нашому виробництву зброї, нашій державі. Тільки Україна, яка має силу, буде завжди мати й волю.

І ще одне.

Міністр закордонних справ України доповідав сьогодні щодо комунікації з нашими партнерами, щодо всіх заходів у відповідь на продовження жорстоких російських ударів. Ми працюємо на всіх рівнях. Росія повинна відповідати за цю війну. І це буде – у будь-якій доступній формі. Працюємо й щодо нових оборонних пакетів для України – готуємо відповідні новини.

Слава Україні!