Росія протягом уже місяців постійно збільшує кількість засобів ураження в ударах – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні ще один день обмінів. Повернули хлопців із пораненнями, серед них – і дуже важкі. Це воїни з різних складових Сил оборони. Усі вони потребують серйозної медичної допомоги. Обов’язково всю підтримку надамо. Розраховуємо на продовження обмінів, і щодо цього будуть окремі повідомлення обовʼязково. Завдання – знайти всіх наших у російському полоні й усіх звільнити. Дякую кожному, хто нам допомагає. Також хочу подякувати всім політичним діячам, громадським лідерам, кожному медійнику – усім, хто поширює інформацію про російські удари по наших містах, по наших селах. Це життєво необхідно, щоб не було мовчання у відповідь на російську ескалацію, і це очевидно, що є ескалація. Росія протягом уже місяців постійно збільшує кількість засобів ураження в ударах. Це стійка тенденція, і це означає, що в Москві не бояться нікого у світі – нікого з тих, хто закликав до припинення вбивств і змістовних перемовин про закінчення війни. Путін хоче вбивати й надалі та користується тим, що не отримує сильної відповіді. Вашингтон вони не чують. І це багато про що говорить світові – усім.

Важливий крок Єврокомісії – анонсовано новий санкційний пакет. Я дякую, що зосереджений цей 18-й пакет на російських енергоресурсах і банках. Правильний напрям для тиску. Але ще потрібно наповнити цей пакет сильними деталями. Здатність Росії продовжувати війну дорівнює здатності продавати їхню нафту та обходити фінансові бар’єри. Саме тому треба максимально обмежувати російський танкерний флот, їхні технологічні можливості видобутку та переробки, а також робити все, щоб ціна російської нафти була нижчою, ніж вони можуть витримати. Кожен із партнерів знає, який прайс-кеп потрібен – 30 доларів, не вище. Такий ціновий рівень означатиме реальний тиск на Росію – вони мають бути змушені шукати миру. Інших мотивів там не розуміють. Я знаю, що партнери зараз обговорюють компромісну ціну. Досить компромісів із Росією. Кожен такий компроміс – це відкладання миру. Ми просимо реально знизити ціну на російську нафту, тобто реально наблизити закінчення війни. І особливо я хочу подякувати тим у Сполучених Штатах Америки, хто робить ставку саме на силу, зокрема на силу дипломатії через санкції.

Сьогодні були доповіді військових, окремо говорили з міністром оборони Умєровим. Про нашу протидію дронам, про захист від ракет – про наше зміцнення ППО. Росіяни знову застосували ракети з Північної Кореї – балістику. Бачимо дані й щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій – це максимально небезпечно і для Європи, і для регіону Східної та Південно-Східної Азії. Що довше триває ця війна на нашій землі, то більше зміняться технології бойових дій і то більше для всіх зросте загроза. На це треба реагувати зараз, а не тоді, коли тисячі вдосконалених «шахедів» та балістичних ракет почнуть загрожувати Сеулу й Токіо.

І ще одне.

Сьогоднішній російський удар пошкодив звичайні житлові будинки у різних регіонах України. В Одесі був пошкоджений пологовий будинок, значні втрати на Одеській кіностудії – десятиліття історії. У столиці була пошкоджена навіть Софія Київська – через вибухову хвилю обвалилася частина фасаду собору. Для всіх людей, хто справді знає історію і хто не чужий християнству, будь-яка навіть загроза пошкодження чи руйнації Софії – це абсолютно неприпустима річ, катастрофічна. Але не для Росії. Біснуваті з «шахедами» та червоною кнопкою. І саме катастрофи є сенсом їхнього існування, більше нічого вони не продукують і по собі нічого іншого не залишать. Треба на це реагувати. Треба їх зупиняти, і це не тільки нам в Україні треба – увесь світ виграє від примусу Росії до миру. Дякую всім, хто з Україною.

Слава Україні!